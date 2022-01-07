Çöven otundan elde edilen köpüğüyle de benzersiz bir tatlı olan kerebiç tatlısını mutlaka siz de denemelisiniz.

Kerebiç tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Kerbiç malzemeler

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 yumurta

100 gram tereyağı

1 su bardağı irmik

Aldığı kadar un

1 çay kaşığı mahlep (Un ile karıştırılır)

600 gram dövülmüş Antep Fıstığı ya da ceviz

200 gr Şeker

Tarçın

Kerebiç tatlısı tarifi, nasıl yapılır?

Öncelikle zeytinyağını iki dakika kadar ısıtın. Beş dakika sonra içerisine tereyağını ekleyin ve ocağı kapatın. Yumurtayı, şeker ve yağı buluşturun. Bu esnada irmik ve unu karıştırın. Mahlep ekleyin. İrmik-un-mahlep karışımını, yağın olduğu tencereye ilave ederek karıştırın. Yoğurmaya başlayın. Aşırı yoğurmanıza gerek yok, hamur şekil alacak kadar yoğurulursa yeterli. Hazırladığınız hamuru en az bir saat boyunca buzdolabında bekletin. Hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar alın. İçli köfte hazırlar gibi içi oyularak iç harçtan bolca koyun ve kapatın. Şekil verin ve 180 derece fırında hafif kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun.

Kerebiç tatlısı nedir?

İrmikli kurabiye ismiyle de bilinen kerebiç, Hatay ve Mersin ile özdeşleşen bir tatlıdır. Arap mutfağında sık sık tüketilen bu tatlı, ceviz, fıstık, irmik ve çöven otu ile hazırlanır. Özellikle Ramazan ayında rağbet gören kerebiç tatlısı, çöven otu köpüğüyle süslenir.