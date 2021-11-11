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Kadın - Aile Kerebiç tarifi, nasıl yapılır? Mersin kerebiç tarifi
Kadın - Aile

Kerebiç tarifi, nasıl yapılır? Mersin kerebiç tarifi

Mersin mutfağında en çok yapılan yemeklerden biri olan Kerebiç nasıl yapılır.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 22:48:00 - 2021-11-11 22:49:41
Kerebiç tarifi, nasıl yapılır? Mersin kerebiç tarifi

İşte Kerebiç tarifi...

Malzemeler

1 su bardağı irmik
100 gr. tereyağı
2 adet yumurta
2/3 su bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı pudra şekeri
Aldığı kadar un
1/2 paket kabartma tozu

İç harcı için:

Şeker
Ceviz veya antep fıstığı
Tarçın

Köpüğü için:

Çöven otu (Krem şanti de kullanabilirsiniz.)
3-4 su bardağı su
Pudra şekeri

Yapılışı

Öncelikle çöven otunu yıkayın ve tencereye alın. Üzerine 4 su bardağı su ekleyerek bir gece bekletin. Karıştırma kabına tereyağını alın ve erimesi için bekleyin. Üzerine kabartma tozu ve irmik ekleyerek karıştırın. Ardından yumurta ve sıvı yağı da ekleyerek karıştırma işlemine devam edin. Bu esnada pudra şekeri de ilave edin. Daha sonra azar azar un ekleyerek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.

İç harcı için; Ceviz veya fıstıkları döverek toz haline getirin. Üzerine toz şeker ve tarçın ekleyerek karıştırın. Hamurdan istediğiniz boyutta parçalar kopartın. Elinizle bastırarak hamuru açın. Ortasını cevizli harç ile doldurduktan sonra kenarlardan kapatın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine hazırladığınız hamurları dizin. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında ortalama 25-30 dakika pişirin.

Köpüğü için; Çöven otunun kökünü bir tencereye alın ve üzerine su ekleyerek kaynatın. Kaynatma işlemini 1-2 saat kadar sürdürebilirsiniz. Tenceredeki su azaldıkça üzerine su ilave edin. Daha sonra çöven otunu süzün ve suyun içerisine pudra şekeri ekleyin. Su ve pudra şekeri karışımını köpük kıvamına gelene kadar, yaklaşık 30-40 dakika, mikserle çırpın. Tatlı piştikten sonra soğuması için oda sıcaklığında bekletin. Soğuyan kerebiç tatlısını, köpük ile birlikte servis edin. Afiyet olsun.

 

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