Kerbela’da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve ehlibeytten 72 masum insan anıldı

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve ehlibeytten 72 kişinin şehit düştüğü "Kerbela olayı"nın yıl dönümü nedeniyle “Evrensel Aşura Matem Merasimi” düzenlendi.

Halkalı'da binler buluştu

Caferi mezhebine mensup binlerce vatandaş, her yıl muharrem ayının 10'uncu günü, Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının yasını tutmak amacıyla düzenledikleri aşure merasimi dolayısıyla sabah saatlerinde bir araya geldi.

Siyah kıyafetler giyinen gençlerin oluşturduğu gruplar, anma törenlerinin düzenlendiği Halkalı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’ne yürüdü. Buradaki törene binlerce vatandaş katıldı.

Iğdır'da 1380. Aşure Anması

Kentte yaşayan binlerce vatandaş, aşure merasimi dolayısıyla bir araya geldi. İl merkezi ve ilçelerde bulunan birçok ev ve cadde, matem ayı kabul edilen muharrem ayında siyahlara büründü.

Siyah kıyafetler giyinen gençlerin oluşturduğu "Deste" adı verilen gruplar, camilerden toplanarak Asrı Mezarlığa ve aşure merasimin yapılacağı Zübeyde Hanım Meydanı'na yürüdü.

Burada öğlene kadar devam edecek anma etkinliklerinde, Kerbela şehitleri için dua edilecek, sinezenler okunup ihsan ikramları dağıtılacak.

Müminleri derinden yaraladı

Irak'ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü'nde hicri takvime göre 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680) Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu, Emevilerin 2'nci Halifesi Yezid bin Muaviye'nin, Hazreti Hüseyin'in kendisine biat etmesini istemesi nedeniyle yaşanan üzücü hadiseler, Hazreti Muhammed'i ve onun ehlibeytini seven müminleri derinden yaraladı.

Yezid tarafından Hazreti Hüseyin ve ehlibeytin şehit edilmesi, siyasi hırs ve zulümlerin asırlarca dinmeyecek sonuçlar vereceğini gösteren acı bir örnek oldu.

Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü"nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün, "matemgünü" olarak görülüyor. Kerbela olayının yıl dönümü, muharrem ayının onuncu gününe denk gelen 9 Eylül Pazartesi günü yad ediliyor.

"Kerbela, haksızlık karşısında dik duruşun adı"

Ankara Müftüsü Yusuf Doğan, yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'in, "Benim dünyadaki reyhanım, cennet gençlerinin efendisi" diyerek sevdiği torunu Hazreti Hüseyin ile 72 masum insanın Kerbela'da şehit edilmesinin hüznünün her yıl muharrem ayında yeniden yaşandığını söyledi.

Kerbela olayından çıkarılması gereken önemli derslerin olduğuna işaret eden Doğan, "Kerbela hadisesinden çıkaracağımız en önemli ders, Kerbela'yı doğru anlayarak birliğimize ve dirliğimize sahip çıkmak, kardeşliğimizden asla taviz vermemek olmalıdır. Hazreti Hüseyin'in uğruna can verdiği adaleti, merhameti, vefayı, erdemi, izzet ve şerefi hayata hakim kılmaktır." diye konuştu.

Doğan, Kerbela olayının haksızlık karşısında dik duruşun adı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aramızda aşılmaz mesafeler oluşturmak yerine elimizi uzattığımızda ulaşacağımız kardeşlik bilincine vesile olmalı, bizi birbirimize bir duvarın tuğlaları gibi kenetlemelidir. Günümüzde İslam coğrafyasının içinde bulunduğu sıkıntılar göz önüne alındığında geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden gereken dersleri hakkıyla çıkaramadığımız görülmektedir."

Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri başta olmak üzere bugüne kadar hak, hakikat, adalet, izzet ve şeref için can veren bütün şehitleri rahmet ile yad ettiğini belirten Doğan, muharrem ayı ve Aşure Günü'nün Türkiye'ye, bütün İslam alemine huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz etti.