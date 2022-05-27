Keratokonus nedir? Alerji deyip geçmeyin! Kaşıntıya ne iyi gelir? Kaşıntı nasıl geçer, neden olur?

Keratokonus nedir?

Keratokonus, kornea şeklinin bozulduğu ve öne doğru sivrilerek koni şeklinde çıkıntı yaptığı bir göz rahatsızlığıdır. Kornea, gözün en ön kısmında bulunan şeffaf kubbe şeklindeki katmandır. Korneada ortaya çıkan bu değişiklik göze gelen ışığın görme alanında odaklanamamasına yol açar.

Prof. Dr. Uğur Emrah Altıparmak, gözlerde görülen bahar alerjisinin özellikle küçük çocuklarda zor geçebileceğine dikkat çekerek mutlaka hekime başvurulması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Altıparmak, gözlerdeki şiddetli kaşıntının, görme kaybıyla sonuçlanabilecek “Keratokonus” hastalığına yol açabileceğine dikkat çekerek anne babaları uyardı.

Alerji deyip geçmeyin, Görme kaybına kadar gidebilir

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Emrah Altıparmak bahar mevsiminde yaşanan göz alerjileriyle ilgili önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Altıparmak bahar aylarında açan çiçeklerden doğaya yayılan polenlerin insanlara da ulaştığını ve bahar alerjisinin çok yaygın olduğunu söyledi. Alerjinin çoğu hastada burun akıntısı ve tıkanıklığı ile burun bölgesinde kaşıntı şeklinde kendisini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Altıparmak “Alerji bazı hastalarda solunum güçlüğü, hatta astıma neden olabilir. Bazı hastalarda ise gözlerde kaşınma ve sulanma şikayetlerine neden olur. Gözde bahar alerjisi olan hastalar bu mevsimin geldiğini hemen hissederler. Gözlerde kaşınma, kızarma, sulanma en tipik bulgulardır” dedi.

Özellikle daha küçük çocuklarda bahar alerjisinin daha ağır ve zor geçebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Altıparmak, “Aileler çocuklarının gözlerinde beyaz tabaka (sklera) ile saydam tabaka (kornea) birleşiminde kızarıklık ve kabarıklıklar görebilirler. Bu ağır geçen alerjinin bir bulgusudur” diye konuştu.

Keratokonus belirtileri nelerdir?

Görüşte hafif bulanıklık.

Düz çizgilerin bükülmüş veya dalgalı görünmesi nedeniyle görmede hafif bozulma.

Işığa ve parlamaya hassasiyet.

Gözde kızarıklık veya şişme şeklinde sıralanabilir.

Bahar alerjisi olan çocuklar muayene edilmeli

Gözde bahar alerjisi olan çocukların mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Altıparmak, gözlerin sık ve şiddetli bir şekilde kaşınmasının, zaman içinde saydam tabakayı oluşturan kolajen liflerin güçsüzleşmesine ve şeklinin bozulmasına neden olabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Altıparmak “Böyle bir değişikliğe uğrayan saydam tabaka normalde cami kubbesi gibi olan yapısını kaybeder ve sivrileşmeye ve koni şeklini almaya başlar. Buna keratokonus hastalığı adı verilir. Gözde bahar alerjisi keratokonus hastalığı için en önemli risk faktörlerinden biridir. Ailesinde hiç keratokonus hastası olmayan bir çocukta şiddetli kaşıma nedeniyle keratokonus hastalığı meydana gelebilir” sözleriyle anne babaları uyardı.

“Görme kaybıyla sonuçlanmasın”

Prof. Dr. Altıparmak, “Keratokonus” hastalığının, her ne kadar ışın tedavisi (Cornea cross-linking) ile durdurulabilen, sert veya hibrit lenslerle tedavi edilebilen bir hastalık olsa da görme kaybı ile sonuçlanabileceğine işaret ederek “Çocuğunuzda veya sizde gözlerde bahar alerjisi varsa, damlalarla tedavisi mümkündür. Bu amaçla anti-histaminik ve kortizonlu damlalar yaygın olarak kullanılır. Son yıllarda kortizonlu damlaların olası yan etkilerinden kaçınmamızı sağlayan ve bağışıklık sistemini daha güvenli şekilde baskılayabilen damlalar da mevcuttur” dedi. Prof. Dr. Altıparmak, basit gibi görülen bahar alerjisinin ciddi bir görme kaybına dönüşmemesi için, alerjiye karşı en başından önlem almak gerektiğini vurguladı.

Kaşıntıya ne iyi gelir? Kaşıntı nasıl geçer, neden olur?

Kaşıntıya ne iyi gelir? Kaşıntı nasıl geçer? Kaşıntı neden olur? İşte kaşıntıya dair tüm detaylı bilgiler.

Pek çok faktör kaşıntıyı tetiklemektedir. Kaşıntı ortaya çıkınca kişinin gündelik yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür ve kişi günlük işlerine odaklanamaz. Kaşıntı başlarda belirli bir bölgede ortaya çıkar daha sonra ise vücudun bütün bölgelerini yavaş yavaş sarabilmektedir. Kaşıntının neden olduğu faktörler ortadan kaldırılınca doğal olarak tedavi geliştirilmektedir.



Kaşıntıya Ne İyi Gelir?



Soğuk Su: Soğuk su kaşıntıya en iyi gelen doğal yollardan biridir. Dilerseniz direkt olarak soğuk su ya da buz kürü ile birlikte kaşıntı olan bölgenize sürebilirsiniz. Kaşıntı soğuk su uygulaması ile birlikte kısa süre içerisinde ortadan kalkacaktır.



Soda: Kaşıntıya iyi gelen bir diğer yöntem ise sodadır. Soda tüm kaşıntı hissiyatınızı ortadan kaldıracaktır. Sahip olduğu mineral ve asidik özelliği ile soda kaşıntıya karşı son derecede faydalı bir doğal yöntemdir. Sodayı kaşıntı olan bölgenize uygulamak için öncelikle bir yemek kaşığına soda ve üzerine bir miktar su ekleyiniz. Ardından da kaşıntı olan bölgenize bu karışımı sürebilirsiniz.



Limon: Limon da kaşıntıya karşı birebir olan doğal çözümlerden biridir. Kaşıntı olan bölgelere gönül rahatlığı ile limon kürünü uygulayabilirsiniz. Limonun çekirdekleri ile birlikte kaşıntı olan yerlere 15 20 dakika boyunca sürün. Ardından bu işlemden sonra 15 dakika daha bekleyin ve kaşıntı olan bölgeyi soğuk su ile birlikte yıkayın. Böylelikle kaşıntı problemleriniz kısa sürede ortadan kalkacak ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.



Yulaf: Kaşıntınızı kısa sürede geçirmek için yulaf da kullanabilirsiniz. Antioksidan nedeni ile ortaya çıkan tüm kaşıntıları yulaf geçirir. Yulaf ile birlikte suyu karıştırın. Ortaya çıkan kürü kaşınan bölgeye sürün. Yulaf ile su ayrıca cilt sağlığına da oldukça iyi gelecektir. Macun kıvamına gelen karışım ile birlikte kaşıntı problemlerinizden kısa süre içerisinde kurtulacaksınız.



Karanfil Yağı: Karanfilin insan sağlığına önemli ölçüde iyi geldiği su götürmez bir gerçektir. Karanfil yağı da kaşıntı problemlerinizi ortadan kaldıran önemli bir doğal çözümdür. Karanfil yağı sahip olduğu yararlı maddeler ile kaşıntıya karşı birebir çözümdür. Eğer sürekli kaşıntı problemi yaşıyorsanız karanfil yağını 25 ila 30 dakika boyunca uygulayabilirsiniz. Bu şekilde kısa süre içerisinde kaşıntı problemlerinizi ortadan kaldırabilirsiniz.



Aloe Vera: İnsan sağlığına oldukça faydalı olan aloe vera yağı tam anlamıyla bir bakteri düşmanıdır. Kaşıntınıza da oldukça iyi gelen aloe vera jeli vitamin ve mineraller bakımından oldukça iyi bir yağdır. Aloe vera yağı sıvısını kaşıntı olan bölgenize günde istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz. Son derecede faydalı ayrıca cilt sağlığına da oldukça iyi gelmektedir.



Kaşıntı Nasıl Geçer?



Kaşıntıyı geçirmek için öncelikle kaşıntıya neden olan faktörlerin üzerinde durulması gerekir.



Terleme: Terleme aşırı şekilde kaşıntıya neden olabilmektedir. Eğer fazla terleme problemi yaşıyorsanız kaşıntı olacaktır. Bundan dolayı kaşıntıya yönelik terlemeyi geçirici faktörlerin üzerinde durulması gerekir. Terleme geçirilince kaşıntı da doğal olarak geçecektir.



Kumaş Tercihi: Tercih edeceğiniz kumaşlar kaşıntıya neden olabilmektedir. Sentetik kumaş tercih etmeniz durumunda kaşıntı ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı kaşıntı yaşamamanız için daha çok pamuksu üretim olan kumaşları tercih etmelisiniz.



Çamaşır: Çamaşır kullanırken yumuşatıcı kullanmamaya özen gösterin. Yumuşatıcı kıyafetlerde kaşıntıya neden olabilmektedir. Cilde de ekstra olarak zarar verebilirler. Bundan dolayı vücutta kaşıntı ortaya çıkar. Çamaşır yıkarken daha doğal deterjanları tercih ederek kaşıntınızı geçirebilirsiniz.



Kaşıntı Neden Olur?



Böcek ısırması gibi faktörler ortaya çıktığında kaşıntı ortaya çıkabilmektedir. Bir takım alerjik fonksiyonlar da kaşıntıya neden olabilmektedir. Bunun için de bir alerji testi yaptırmak vücudun hangi maddelere karşı alerjisi olduğu tespit edilmelidir. Bununla birlikte kaşıntıya neden olan faktörlerde belirlenmiş olur. Stresli bir hayat yaşamakta vücudun dengesini bozar ve bir takım faktörleri ortaya çıkarmaktadır. Stressiz bir yaşam tarzı sürerek kaşıntı gibi rahatsızlıkları ortadan kaldırabilirsiniz.



Kansızlık da kaşıntıya neden olabilmektedir. Diyabet gibi hastalıkların da yan etkisi olarak kaşıntı gelişebilmektedir.