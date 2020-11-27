Keratokonjonktivit nedir, belirtileri neler?

Konjonktivit pembe göz olarak da bilinmektedir. Alerjiler ve enfeksiyonlar da dâhil olmak üzere keratokonjonktivite neden olabilecek birçok etken bulunmaktadır. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi, son günlerde değişen mevsimle beraber çok sayıda adenovirüslere bağlı kerato-konjonktivit vakalarının artığını bildirdi.

Dönem dönem salgınlar yapan adenovirüslerin ciddi işgücü kaybına da yol açtığını ifade eden Tanrıverdi, hastalığın sıklıkla karşılaşılan ilk bulgularını şöyle aktardı:

"İlk olarak genelde gözlerde kızarıklık, çapaklanma, batma, yanma, sulanma, ışık hassasiyeti, bulanık görme ve göz kapaklarında ödem meydana gelir. Belirtiler gözlemliyorsanız vakit kaybetmeden hekime başvurun. Bununla beraber, üst göz kapaklarında ödeme bağlı olarak düşme, gözlerde kaşıntı, göz ve baş ağrısı, kulak önünde ve çene altında yer alan lenf bezlerinde büyüme ve bu bölgelerde hassasiyet, ağrı ve bazen üst solunum yolu enfeksiyonu benzeri tablo eşlik edebilir. Hastaların diğer gözüne de bulaş çok fazla oranda olabiliyor.”

Keratokonjonktivit nedenleri

Keratokonjonktivit hem bulaşıcı hem de bulaşıcı olmayan birçok potansiyel nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler aşağıdaki gibidir:

• Alerjenler

• Virüsler

• Bakteriler

• Parazitler

• Kirleticiler

• Genetik koşullar

• Otoimmün bozukluklar

Konjonktivit ve keratokonjonktivit vakalarının çoğu alerjiden kaynaklanmaktadır. Enfeksiyonlar söz konusu olduğunda, virüsler tüm yaş grupları arasında en yaygın olanıdır. Ayrıca bakteriyel konjonktivit çocuklar arasında daha yaygın bir durumdur.

Keratokonjonktivit belirtileri nelerdir?

Semptomlar hafif ila oldukça şiddetlidir ve nedene bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Keratokonjonktivit ile ilişkili bazı semptomlar bulunmaktadır ve bu semptomlar aşağıdaki gibidir:

• Kırmızılık

• Şişmiş göz kapakları

• Sulanma

• Deşarj

• Yapışkanlık

• Kuruluk

• Işık hassaslığı

• Yanma

• Kaşıntı

• Göz de bir şey varmış gibi hissetme

• Görme bulanıklığı

Keratokonjonktivit nasıl tedavi edilir?

Tedavi semptomların nedenine ve şiddetine bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenler tedavi şekilleri aşağıdaki gibidir:

Başkalarına yaymaktan kaçınmak

EKC gibi bazı keratokonjonktivit türleri oldukça bulaşıcıdır. Özellikle yüze dokunduktan sonra ellerin sık sık yıkayarak yayılma şansını en aza indirebilmektedir. Göz makyajı ürünleri, göz damlaları veya havlular gibi eşyaları paylaşmaktan kaçınılmalıdır.

Bir doktora görünmeden önce yapılacaklar şunlardır:

Kişinin gözleri tahriş olduğunda, başka bir şey düşünmesi zordur. Doktor randevusu olsa bile, mümkün olan en kısa süre de rahatlamaya çalışacaktır. Kaşıntılı gözleri ovma dürtüsü güçlü olmaktadır, ancak bu dürtü ile savaşmak önemlidir. Sürtünme ve çizilme, gözü daha da kötüleştirebilmektedir. Semptomları yatıştırmanın yolları bulunmaktadır ve bu yollar aşağıdaki gibidir:

• Gözler kontakt lenslerden dinlendirmek

• Bilinen alerjenlerden kaçınmak

• Sigara içmemek ve ikinci el dumandan uzak durmak

• 10 dakika boyunca serin veya ılık kompres uygulamak

• Tahriş edici ve alerjenleri gidermek

• Havayı nemlendirmek için nemlendirici çalıştırmak

• Fanlardan veya gözleri kurutabilen ısıtma ve klima deliklerinden uzak durmak

• Koruyucu içermeyen yapay gözyaşı kullanarak kuruluğu gidermek