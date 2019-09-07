Kepse nedir? Kepse nasıl yapılır? | Kepse yemeği tarifi

Antakya mutfağında önemli bir yeri olan kepse, Arap mutfağından gelip ülkemizde de oldukça sevilen bir yemektir. Kepse yemeğini evlerinde yapmak isteyenler için tarifi haberimizde. Peki, kepse nedir? Kepse nasıl yapılır? İşte detaylar...

Malzemeler

Bir miktar tere yağı

1 kilogram tavuk eti

1 adet soğan

5 diş sarımsak

100 gram domates püresi

3 adet orta boy domates

2 adet orta boy havuç

2 adet karanfil

Yarım çay kaşığı muskat, kimyon, kişniş, tuz ve karabiber

1 adet tavuk bulyon

2 bardak yasemin pirinci (tercihen baldo pirinci de olabilir)

Bir avuç kuru üzüm

Yarım bardak kavrulmuş badem

Kepse nasıl yapılır?

İlk olarak derin bir tencerede tere yağını eritin. Sonra doğradığınız tavuk parçalarını, soğan ve sarımsakla birlikte, soğanlar yumuşayıncaya kadar pişirin.

Bu malzemelerin üzerine domates püresini de ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın. Küp küp doğranan domatesleri, havucu, baharatları, tuz ve karabiberi de tencereye ekleyin.

Bu şekilde 5-6 dakika kaynatmaya devam edin. Üstüne suyu ve bulyonu ekleyip kaynadıktan sonra kısık ateşte 30 dakika tencerenin kapağı kapalı halde pişirin.

Sonrasında pirinci ekleyip yarım saat kadar pişirin.

Yarım saat kaynayan tencereye son 5 dakika kala kuru üzümleri ekleyin. Bu aşamadan sonra pilav hazır hale gelir.

Pilavı geniş servis tabağına boşaltıp bademlerle süsleyerek servise hazır hale getirebilirsiniz.