Kepez’İn ödüllü projesi, genç yeteneklere umut ışığı oldu

Kepez Belediyesi, “Kepez’in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi” ileküçük sporculara hayallerinin peşinden koşabilme imkanı sunuyor.

Kepez’in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi, yetenekli minik sporculara umut ışığı olmaya devam ediyor. Proje kapsamında, Kepez’in okullarında yapılan yetenek taramalarında keşfedilen minik sporcular, belediyenin sağladığı 5 yıldızlı imkanlarla hayallerinin peşinden koşma şansı yakalıyor. Yetenekleri keşfedilerek, Kepez Belediyespor’un alt yapısına alınan geleceğin futbolcuları, başarılı antrenörler eşliğinde futbol eğitimi alıyor. Proje kapsamında, ilçedeki okullarda yapılan yetenek taramalarında seçilen öğrenciler, yaz tatilinde de aralıksız antrenman yapıyorlar.Minik yeteneklerin aileleri, Hasan Doğan Stadyumu’ndaki antrenmanları tribünlerden izleyerek, çocuklarının profesyonel bir ortamda futbol oynama heyecanına ortak oluyor.

Geleceğin futbolcuları Kepez’de yetişiyor

Kepez Belediyesi bünyesinde, Kepez Belediyespor’un yanı sıra, Kepez Gençlik, Kepez Poplin ve Kepez Dokuma Kulüplerine de sporcu alınıyor. Profesyonel ellere emanet edilen genç yetenekler bu kulüplerde lisans alarak, resmi müsabakalara katılabilme hakkını elde ediyorlar. Kepez Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) model programına dahil ettiği proje kapsamında, geleceğin futbolcularını yetiştiriyor.Türkiye Futbol Federasyonu’nun örnek aldığı “Kepez’in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi”, Ak Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu‘Gençlik temalı’ ödülüne ve ‘Yılın Kamuda En İyi Futbol Projesi’ dalında da FIFEX Endüstri ödülüne layık görülmüştü. Kepez Belediyesi, binlerce öğrenciyi yetenek taramalarıyla spora teşvik ederken, bir yandan da gelecek nesillerin sporla yetişmesine katkı sunuyor. Kepez Belediyesi’nin 2014 yılında başlayan “Kepez’in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi” kapsamında okullarda gerçekleştirdiği yetenek taramaları 2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminde de Kepez’in okullarında devam edecek.