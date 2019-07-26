0553 313 94 23

Kepez’İn ödüllü projesi, genç yeteneklere umut ışığı oldu

Kepez Belediyesi, “Kepez’in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi” ileküçük sporculara hayallerinin peşinden koşabilme imkanı sunuyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:39
Kepez’İn ödüllü projesi, genç yeteneklere umut ışığı oldu

Kepez Belediyesi, “Kepez’in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi” ileküçük sporculara hayallerinin peşinden koşabilme imkanı sunuyor.


Kepez’in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi, yetenekli minik sporculara umut ışığı olmaya devam ediyor. Proje kapsamında, Kepez’in okullarında yapılan yetenek taramalarında keşfedilen minik sporcular, belediyenin sağladığı 5 yıldızlı imkanlarla hayallerinin peşinden koşma şansı yakalıyor. Yetenekleri keşfedilerek, Kepez Belediyespor’un alt yapısına alınan geleceğin futbolcuları, başarılı antrenörler eşliğinde futbol eğitimi alıyor. Proje kapsamında, ilçedeki okullarda yapılan yetenek taramalarında seçilen öğrenciler, yaz tatilinde de aralıksız antrenman yapıyorlar.Minik yeteneklerin aileleri, Hasan Doğan Stadyumu’ndaki antrenmanları tribünlerden izleyerek, çocuklarının profesyonel bir ortamda futbol oynama heyecanına ortak oluyor.


Geleceğin futbolcuları Kepez’de yetişiyor


Kepez Belediyesi bünyesinde, Kepez Belediyespor’un yanı sıra, Kepez Gençlik, Kepez Poplin ve Kepez Dokuma Kulüplerine de sporcu alınıyor. Profesyonel ellere emanet edilen genç yetenekler bu kulüplerde lisans alarak, resmi müsabakalara katılabilme hakkını elde ediyorlar. Kepez Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) model programına dahil ettiği proje kapsamında, geleceğin futbolcularını yetiştiriyor.Türkiye Futbol Federasyonu’nun örnek aldığı “Kepez’in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi”, Ak Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu‘Gençlik temalı’ ödülüne ve ‘Yılın Kamuda En İyi Futbol Projesi’ dalında da FIFEX Endüstri ödülüne layık görülmüştü. Kepez Belediyesi, binlerce öğrenciyi yetenek taramalarıyla spora teşvik ederken, bir yandan da gelecek nesillerin sporla yetişmesine katkı sunuyor. Kepez Belediyesi’nin 2014 yılında başlayan “Kepez’in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi” kapsamında okullarda gerçekleştirdiği yetenek taramaları 2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminde de Kepez’in okullarında devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:39
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaban domuzları badem ağaçlarına dadandı
    1. Yaban domuzları badem ağaçlarına..
    2. Bakan Soylu Arnavutluk'ta
    3. Rusya Merkez Bankası faiz indirdi
    4. ROKETSAN devler listesinde 7 basamak..
    5. Libya’daki gemi kazasında 115 mülteci..
    6. "Türkiye, dünyanın en geniş ambulans..
    7. "Gastronomi Köyü" Anadolu Lezzetlerini..
    8. "Belgrad-Priştine diyaloğu bölgenin..
    9. Kepez’İn ödüllü projesi, genç..
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Tunus'a..
    11. Kırşehir’de mandırada yangın çıktı
    12. Kayseri’de uyuşturucuya geçit yok
    13. KBK’dan STK ve siyasi parti..
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. Borsa ilk yarıda yükseldi
    16. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    17. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    18. Günün ilk yarısında en çok değer..
    19. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    20. Serbest piyasada altın fiyatları
    21. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    22. Günün ilk yarısında şehir..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür..
    24. Başkan Genç’ten, süpürgeli sokak..
    25. Borsada günün ilk yarısı (2)
    26. İdlib’e hava saldırılarında ağır..
    27. Borsada günün ilk yarısı (1)
    28. Hüseyin Başcı, Yıldızlar Dünya..
    29. SoftBank Group'tan yapay zekaya yeni fon
    30. Aleksandr Novak: Ticaret hacmimizi..
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!