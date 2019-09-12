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Kepez’in Kış Spor Okulu kayıtları başladı

Kepez Belediyesi’nin 12 ay kesintisiz spor eğitimi verdiği Spor Okulları, kış eğitimleri için öğrenci kaydı almaya başladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:13
Kepez’in Kış Spor Okulu kayıtları başladı

Kepez Belediyesi’nin 12 ay kesintisiz spor eğitimi verdiği Spor Okulları, kış eğitimleri için öğrenci kaydı almaya başladı.


Yaz Spor Okulları’nı görkemli bir törenle kapatan Kepez Belediyesi, şimdide Kış Spor Okulu’nu açıyor. İlçede 12 ay boyunca kesintisiz spor eğitimi veren Kepez Spor Okulu, kış eğitimleri için öğrenci kaydı almaya başladı. Yaz döneminde 5 bin 435 çocuk ve gence 10 branşta spor eğitimi veren Kepez Belediyesi, Kış Spor Okulu’nun kapılarını açmaya hazırlanıyor. Futbol, yüzme, cimnastik, voleybol, tekvando, tenis, basketbol, su topu, güreş ve okçuluk dallarında kayıt almaya başlayan Kış Spor Okulu, bu yılda binlerce çocuğa beş yıldızlı spor komplekslerinde eğitim alma imkanı sunacak.



Kayıt için istenen evraklar


Bugüne kadar 73 bin 800 öğrenciye spor eğitimi veren Kepez Spor Okulu, sadece kendi sınırları içerisinde değil, tüm Antalya’nın çocuk ve gençlerine kapılarını aralıyor. Spor Okulu’na ilk defa kayıt yaptıracaklardan kimlik fotokopisi(çocuk), kayıt esnasında doldurulacak kayıt formu isteniyor. Yaz Spor Okulu’nda eğitim gören ve Kış Spor Okulu’na tekrar devam etmek isteyen öğrencilerin ise sadece kayıtlarını yenilemesi yeterli oluyor. Yüzme ve su topu branşında Spor Okulu’na kayıt yaptıracak öğrencilerin ise Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan idrar testinin ardından, kayıt formu doldurarak, kimlik fotokopisi ile müracaat etmeleri gerekiyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:13
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