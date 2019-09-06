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Kepez’den eğitime tam destek

Kepez Belediyesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesi ilçesindeki okulları pırıl pırıl yaptı.

06 Eylül 2019 Cuma 12:02
Kepez’den eğitime tam destek

Kepez Belediyesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesi ilçesindeki okulları pırıl pırıl yaptı.


Kepez Belediyesi, her eğitim ve öğretim yılında olduğu gibi bu yılda okulların tadilat, onarım, bahçe temizliği, yıkama ve peyzaj işlerini üstlendi. Koordineli bir şekilde çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesi ilçede bulunan okulları pırıl pırıl yaptı. Kepez Belediyesi, okul bahçelerinin temizleme ve yıkama işlerinin yanı sıra, peyzaj, onarım ve tadilat işlerini de üstlendi. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü temizlik ve yıkama, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de bahçe bakımı ve peyzaj işlerini üstlenerek, Kepez’in çocuklarına pırıl pırıl bir okul bahçesinde oyun oynama imkanı sundu.


Kepez’in okulları pırıl pırıl


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sosyal İşler Birimi de, talepte bulunan okulların sınıflarından koridorlarına, lavabolarından kapılarına ve pencerelerine kadar okulları dip bucak temizledi. Kepez Belediyesi, ilçede bulunan çocukların daha konforlu koşullarda eğitim alması içinde okulların onarım ve bakım işlerini de üstlendi. Boya, badana, tadilat ve tamirata kadar tüm hizmetler de Kepez Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi, her yıl olduğu gibi2019-2020 eğitim ve öğretim yılında da Kepez’in okullarında, yine Kepez’in çocukları ve gençlerinin hizmetine koşacak.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:02
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