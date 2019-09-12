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Kepez’den 2 bin öğrenciye kodlama eğitimi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 2018 yılı Haziran ayında hizmete açtığı, çocukların yazılım, robot ve makine tasarlamayı öğrendikleri Robotik Kodlama Merkezi, bugüne kadar 2 bin 50 öğrenciye kodlama eğitimi verdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:35
Kepez’den 2 bin öğrenciye kodlama eğitimi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 2018 yılı Haziran ayında hizmete açtığı, çocukların yazılım, robot ve makine tasarlamayı öğrendikleri Robotik Kodlama Merkezi, bugüne kadar 2 bin 50 öğrenciye kodlama eğitimi verdi.


Kepez Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi’ndeki Amir Ateş Semt Konağı’nda açtığı ‘Robotik Kodlama Merkezi’, çocuklara robot, yazılım ve makine tasarımı yapmayı öğretiyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 2018 yılı Haziran ayında hizmete açtığı Robotik Kodlama Merkezi, bugüne kadar 2 bin 50 öğrenciye kodlama eğitimi verdi. Robotik Kodlama Merkezi’ndeki eğitimlere katılan birçok öğrenci yurtiçi ve yurt dışında da gerçekleştirilen çeşitli proje ve okul yarışmalarında da başarılar elde etti. Kepez’in çocuklarına teknolojinin kapılarını sonuna kadar açan merkez, aynı zamanda da akademik hayatlarına da yön veriyor.



Teknoloji hızla gelişiyor


Çocuk ve gençlere yaptıkları yatırımlarla onlara farklı bir ufuk çizmeyi hedeflediklerine değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Biz Kepez’de farklı bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması ve hazırlanırken de teknolojinin sunduğu yeniliklerden de yararlanmasını istiyoruz. İşte bunun için Kepez’in dört bir yanındaki okullarımıza bilişim sınıfı kurduk. Çocuklarımız bilişim sınıflarında verilen kodlama eğitimleri ile kazanılan bilgileri Robotik Kodlama Merkezimizde pratiğe dökerek, geliştiriyorlar. En büyük hedefimiz; gelişen teknolojinin hızına çocuklarımızı yetiştirebilmek“ dedi.


Kepez’in Robotik Kodlama Merkezi’nde çocuklar, atölyede bulunan materyallerle yazılımı birleştiriyor, oyunlar, uygulamalar yapabiliyor. Bunun için programlama bilgisine ihtiyaç duyan öğrenciler, günümüzde birçok teknoloji merkezlerinin kullandığı yazılım dillerini öğrenerek birçok makine ve robot tasarımları geliştiriyorlar. Almış oldukları yazılım bilgisi ile birçok uygulama, oyun ve sistemler geliştiren çocuklar,kodlama yaparken hem eğleniyor, hem de programlama mühendisliğinin en temel yeteneği olan algoritma geliştirmeyi de öğreniyorlar.



Kodlama eğitimlerinin kazanımları


Kodlama eğitimi çocuklara matematik, uzay bilimleri, nano teknoloji yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, mekotronik mühendisliği, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme, sanatlar, bilim ve teknoloji ile daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Çocuklar her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor ve üretkenliklerini arttırıyor. Erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocuklar; zihinsel gelişim, problem çözme becerisi, işlerin planlanması, durumlar arası ilişki kurma ve yeni fikirler üretme konusunda daha çok gelişim göstermektedirler. Ayrıca robotik kodlama ile de tanışan çocukların makinelerin nasıl işlediği konusunda da temelleri oluşmaktadır. Bu sebeple zihinsel olarak bu yönde gelişmeleri, onların kodlama konusunda ileri yaşlarda daha başarılı olmalarını sağlamaktadır.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:35
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