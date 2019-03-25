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Kepez’de drag yarışları heyecanı

Kepez Drag Pisti 2019 Sezon Açılışı Yarışları, 14 ilden 50 araç, 100 pilot ve kopilot katılımıyla sona erdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:48
Kepez’de drag yarışları heyecanı

Kepez Drag Pisti 2019 Sezon Açılışı Yarışları, 14 ilden 50 araç, 100 pilot ve kopilot katılımıyla sona erdi.


Geçen yıl Odabaşı Mahallesinde hizmete giren pist, ikinci kez yarışlara ev sahipliği yaparak, hız tutkunlarını bir araya getirdi. Sadece Antalya’dan değil, Türkiye’nin dört bir yanından otomobil sporları meraklılarını buluşturan organizasyon oldukça heyecanlı geçti. Drag yarışları, sadece hız tutkunları değil, modifiye ve klasik otomobil tutkunlarını da buluşturdu.



Akdeniz’in ilk ve tek pisti


Her yaştan ve kesimden otomobil yarışı severlerin tribünleri doldurduğu yarışları eşi Dr. Ayşe Tütüncü, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile izlemeye gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz’de ilk ve tek olan drag ve drift pistini ilçesine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Çok daha büyük spor organizasyonlarında gençlerle beraber olmaya devam edeceklerini belirten Tütüncü, “Çok daha güzel günlerde birlikte olma umuduyla, uzaklardan gelenlere hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu pist Antalya’yı motor sporlarında çok özel bir yer haline getirecek. Sizlerin destekleriyle drag da, off road da en güzel çalışmaları yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.



Dereceye girenler ödüllendirildi


Bir süre yarışları izleyen Tütüncü, ardından 2. kategori finalistlerinin ödüllerini sundu. Bu kategorinin birincisi, pisti 12 saniyede geçen Abdullah Kocabıyık oldu. İkinci Mahmut Yüksel ve üçüncü Serdar Özer, yardımcı pilotları ile birlikte çıktıkları sahnede ödüllerini Başkan Tütüncü’nün elinden aldılar. Yarışmanın 1. Kategori şampiyonu ile 13 saniye de Barış Kalın, 3. Kategori birincisi 11 saniye ile Burak Aygün, 4. Kategoride ise 10 saniyeyle Hasan Nevruz birincilik madalyaları almaya hak kazandı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:48
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