Kepek ekmeği kansızlık mı yapıyor?

Kepek ekmeği, bol miktarda vitamin içerir ve sindirim sistemini rahatlatır. Bu nedenle, kilo sorunu ya da şeker hastalığı gibi rahatsızlıkları olanlar tarafından sık sık tercih edilir. B2, B6 vitaminleri ile, demir, çinko gibi mineralleri de içeren kepek ekmeği bu nedenle kısa dönemde kansızlık yapmaz.

Bu maddeler daha çok buğdayın dış kabuğunda toplanır ve bu kabuk un yapımı sırasında ayrıştırılır. Beyaz ekmeğin besin değeri bu nedenle diğer ekmeklere göre daha düşüktür. Kepekli ekmekte ise bu besin değerleri daha fazladır.

İçerdiği mineral ve vitaminler ile kısa dönemde kansızlık yapmayan kepek ekmeği, çok sık ve uzun süre tüketilirse kansızlık rahatsızlığını tetikleyebilir.

Buğday ve diğer tahılların kepek tabakasında fitik asit denen bir madde bulunur ve bu madde, kalsiyum, demir ve magnezyum gibi mineralleri vücut için yararsız hale getirir.

Bu asit, hamur fermentasyonu ve pişirme gibi işlemlerle her zaman parçalanamayacağı için vücuda alınabilir.

Bu nedenle de normal şartlarda kepekli ekmekten gelecek olan demir, çinko gibi mineraller ile vitaminler vücutta etkisiz hale gelebilir. Yani, kepek miktarı yüksek olan ekmekler vücutta demir eksikliği ve dolayısıyla kansızlık gibi problemlere yol açabilir.

Kepekli ekmekten kaynaklanabilecek bu problemi önlemek için ise kepekli ekmeği çok sık ve uzun süre kullanmamak ya da kepekli ekmek yerine tam buğday ekmeği ya da tam tahıllı ekmekleri tercih etmek gerekmektedir.

Böylece vücut tahıllardan gelecek olan vitamin ve çeşitli minerallerden yararlı etki görebilir. Aksi halde, fitik asit bu maddeleri bağlayacak ve vücut için yararsız hale getirecektir.

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