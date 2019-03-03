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Kepçe operatörü fark etmedi, kadını kepçe içine alarak kum yükledi

Çin Halk Cumhuriyeti'nde kamyonlara kum dolduran bir kepçe operatörü, önünde duran kadını fark etmeyerek kepçesine aldı.

03 Mart 2019 Pazar 12:46
Kepçe operatörü fark etmedi, kadını kepçe içine alarak kum yükledi

Çin’de kum deposu olarak kullanılan bir şantiyede meydana gelen kaza akıllara durgun verdi.

Kamyonlara kum yüklendiği sırada bir kepçe operatörü, kepçe önünde bekleyen kadını fark etmeyerek aracı hareket ettirince, işyeri yöneticisi olan kadın kepçenin içine düştü. Kepçe ile kum alan operatör ardından bu kumu bir kamyonun kasasına boşalttı. Kumun tamamen boşaltılması ile kadın da ortaya çıktı ve bağırmaya başladı. Operatör, kadının sesini duyunca aracı durdurarak büyük bir panik halinde şantiyedeki çalışanlardan yardım istedi. Çalışanların kadını bulunduğu yerden alıp hastaneye götürdükleri belirtilirken, kadının sağlık durumuna dair bilgi verilmedi.

Korku dolu anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:46
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