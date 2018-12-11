Kepçe kulak çocuklarda travmaya neden olmasın!

SOSYAL BASKILAR ÇOCUĞU OKULDAN UZAKLAŞTIRIYOR

Kepçe kulak cerrahisi ile ilgili özel olarak bilimsel çalışmalar gerçekleştiren KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, "Toplum olarak belki de çocuklarımızın görsel kusurlarını hiç fark etmiyoruz. Ne yazık ki çocukların arkadaşları bu konuda aileler kadar anlayışlı değil. Kepçe kulak sorunu yaşayan birçok çocuk, okula başladığı ilk günden itibaren arkadaşları tarafından alay konusu haline geliyor ve psikolojik olarak örselenebiliyor. Bu çocukların derslerde gösterdiği başarı azalırken, sosyal iletişimleri de ciddi ölçüde zarar görebiliyor. Hatta bilimsel çalışmaların sonucunda şunu da görüyoruz ki; bu sosyal baskılar nedeniyle çocuklar okuldan uzaklaşan ve kimseyle arkadaşlık etmek istemeyen bireyler haline geliyorlar." sözlerini ifade etti.

HER ÇOCUK AİLESİ İÇİN GÜZELDİR AMA...

Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, "Aileler, şekil bozukluğundan dolayı kendi içlerinde çeşitli problemler yaşayan çocuklara daha fazla kulak vermeli. Onların küçük de olsalar bir birey olduklarını ve bir takım görsel mutsuzlukları olabileceğini anlamalı, konu ile ilgili hislerini dinlemeli. Unutulmamalıdır ki, 'estetik problemler' sadece gençlik ya da evlilik çağında olan kişilerin sorunları değildir. Estetik görünüm sosyal yaşam içinde bulunan her bireyin kaygısıdır. Her çocuk ailesi için çok güzeldir fakat bu çocukların estetik sorunlar yaşamadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla ebeveynlerin duruma gerçekçi bakmaları, bu konuda çok dikkatli olmaları ve vakit kaybetmeden harekete geçmeleri gerekmektedir.

KÜÇÜK YAŞTA YAPILAN AMELİYAT BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

"Kepçe kulak ameliyatını çocukluk çağında olmanın çok önemli avantajları var." diyen Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu," Bu avantajı lütfen çocuğunuzdan esirgemeyin. Eğer çocuğunuz kulaklarının şeklinden rahatsızlık ve üzüntü duyuyor, bu durumu kafasına takıyorsa, emin olun bu ameliyatı hayatının bir döneminde kesinlikle olacaktır. Ve bu ameliyat küçük yaşta bir çocukta daha başarılı sonuçlar vermektedir. Ameliyatın başarı oranı çocuğunuzun yaşıyla ters orantılı bir şekilde seyretmektedir. Bu nedenle çocuğunuzun mutsuz olduğunu fark ettiğiniz an, bu konuda tecrübeli bir doktorla detaylı bir konuşma yapmanız gerekmektedir." dedi.

AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR

Durumun psikolojik tarafına özellikle değinen KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, "İnsanların estetik ameliyatlara karşı toleransının ve adaptasyonunun küçük yaşlarda daha fazla olduğu bilinmektedir. 35 yıl boyunca kepçe kulak problemi ile yaşamış ve aynaya her baktığında aynı görüntü ile karşılaşmış olan bir yetişkin, kepçe kulak ameliyatı sonrasında oluşan değişime kısa sürede adapte olmakta zorlanacaktır. Oysa ki çocukluk çağında yapılan estetik ameliyatların sonucuna ve görsel değişikliklere çocuğun adaptasyonu çok daha kolay olacaktır. Bunu insanoğlunun tüm evrimlerinde ve yaşamında görüyoruz. 'Ağaç yaşken eğilir' atasözü bu adaptasyon farkını ortaya koyan ve konuyu özetleyen güzel bir sözdür." dedi.

RUTİN YAŞAMA DÖNME SÜRESİ

Geliştirmiş olduğu 7 farklı cerrahi tekniği tıp literatürüne kazandıran KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, "Kepçe kulak ameliyatı sonrasında erişkinler ile çocukların günlük yaşam tempolarına dönme konusunda da ciddi farklılıklar var. Erişkinlerin ameliyat sonrası 2-3 gün kadar kullanmaları gereken bandaj, sosyal ve iş hayatlarında sorun haline gelebilir. İş yerlerinden izin almaları gerekebilir. Toplantı veya arkadaş buluşmalarını ertelemek zorunda kalabilirler. Ancak çocuklar için bant, elastik bir bandaj veya kafa sargısı kullanmak daha kolaydır. Ameliyat sonrası iyileşme dönemi çok daha rahat geçmektedir.