Kenyalı atlet Kandie, Valencia Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kırdı

İSTANBUL (AA) - Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, Valencia Yarı Maratonu'nda dünya rekorunu ele geçirdi.

İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen yarışta 21 kilometrelik parkuru 57 dakika 32 saniyede tamamlayan Kandie, yarı maraton dünya rekorunu kırdı.

Kandie'nin yanı sıra ilk 4'e giren diğer atletler de Kenyalı Geoffrey Kamworor'a ait 58.01'lik bir önceki dünya rekorundan daha iyi derecelere imza attı.

Yarışta 58 dakikanın altına inmeyi başaran atletlerden Ugandalı Jacob Kiplimo 57.37'lik zamanıyla ikinci, Kenyalı Rhonex Kipruto 57.49'luk süresiyle üçüncü, bir diğer Kenyalı Alexander Mutiso ise 57.59 ile dördüncü oldu.