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Kenya'daki sel ve heyelanlarda 116 kişi öldü

2020-04-29 19:19:36 -
Kenya'daki sel ve heyelanlarda 116 kişi öldü

ABUJA (AA) - Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 116 kişi hayatını kaybetti.

Kenya Devrim Bakanlığı Kabine Sekreteri Eugene Wamalwa, basına yaptığı açıklamada, ülkenin 29 bölgesinde devam eden şiddetli yağışların, sel ve heyelanlara neden olduğunu belirtti.

Wamalwa, afette 116 kişinin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce evin sular altına kaldığını söyledi.

Afet nedeniyle yaklaşık 100 bin ailenin yerinden olduğunu vurgulayan Wamalwa, hükümetin selzedelere insani yardım gönderdiğini ifade etti.


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