Kenya'daki Heyelan Faciasında Can Kaybı 26'ya Yükseldi
Kenya'nın batısındaki Rift Vadisi'nde şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelanda can kaybı 26'ya yükseldi. Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, felakette 25 kişinin hala kayıp olduğunu belirtirken, arama kurtarma ekiplerinin 26 kişiyi sağ olarak kurtardığını açıkladı. Bölgede geçen yıl da sel ve toprak kaymalarında 61 kişi hayatını kaybetmişti.
Kenya'nın Rift Vadisi bölgesinde yaşanan şiddetli yağışlar, büyük bir toprak kayması felaketine yol açtı.
26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 25 KİŞİ KAYIP
Kenya'nın batısında yer alan Elgeyo Marakwet bölgesinde dün meydana gelen heyelanda can kaybı artmaya devam ediyor.
Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, yaptığı son dakika açıklamasında, heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini bildirdi.
Mwaura, felaketin boyutlarını gözler önüne sererek, bölgede 25 kişinin hala kayıp olduğunu aktardı.
Arama kurtarma ekipleri, zorlu şartlara rağmen çalışmalarını sürdürürken, şu ana kadar 26 kişinin enkaz altından kurtarıldığı bilgisini paylaştı.
Kenya'da geçtiğimiz yıl da sel ve toprak kaymaları nedeniyle 61 kişi yaşamını yitirmişti.
Gündem
