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Dünya Kenya'da trafik kazasında 10 kişi öldü
Dünya

Kenya'da trafik kazasında 10 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-04-02 12:12:00 -
Kenya'da trafik kazasında 10 kişi öldü

Kenya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Kenya basınındaki haberlere göre, Nairobi-Mombasa Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre, aralarında 2 yaşında bir çocuğun da olduğu 10 kişi yaşamını yitirdi.

Yaralılar, bölgedeki Sultan Amud İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Kenya polisinin verilerine göre, ülkede trafik kazalarında her yıl yaklaşık 3 bin 500 kişi hayatını kaybediyor.

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