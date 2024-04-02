Kenya'da trafik kazasında 10 kişi öldü
Kenya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.
Kenya basınındaki haberlere göre, Nairobi-Mombasa Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre, aralarında 2 yaşında bir çocuğun da olduğu 10 kişi yaşamını yitirdi.
Yaralılar, bölgedeki Sultan Amud İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Kenya polisinin verilerine göre, ülkede trafik kazalarında her yıl yaklaşık 3 bin 500 kişi hayatını kaybediyor.
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