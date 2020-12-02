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Aktüel Kenya'da Somali sınırındaki devriye üssüne saldırı
Aktüel

Kenya'da Somali sınırındaki devriye üssüne saldırı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:46:27 -
Kenya'da Somali sınırındaki devriye üssüne saldırı

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın Somali sınırındaki devriye üssüne düzenlenen saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Garissa Komiseri Emmanuel Opuru, yaptığı açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab'ın yaptığından şüphelenilen saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini, 1 polisin de yaralandığını belirtti.

Amuma Polis Devriye Üssü'ne ait cephaneliğin patlatıldığını aktaran Opuru, saldırganların roket güdümlü el bombası kullandığını ifade etti.

Sık sık sınırdaki Kenya köylerini ve kasabalarını hedef alan Eş-Şebab, 2015'te Garissa Üniversitesi'ne yaptığı baskında 148 kişiyi öldürmüştü. ​​​​​​​

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