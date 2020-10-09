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Aktüel Kenya'da serbest bırakılan terör şüphelisi kaçırıldı
Aktüel

Kenya'da serbest bırakılan terör şüphelisi kaçırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:24:58 -
Kenya'da serbest bırakılan terör şüphelisi kaçırıldı

NAİROBİ (AA) - Kenya'da başkent Nairobi'deki lüks alışveriş merkezine 2013'te yapılan silahlı saldırı sonrası terör şüphelisi olarak yargılanan ve suçsuz bulunan Liban Abdulle Ömer, serbest kaldıktan saatler sonra silahlı kişilerce kaçırıldı.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Nairobi'deki hapishaneden salıverildikten sonra ailesiyle eve doğru yol alan Ömer, bindikleri aracı durduran silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Ömer'in ailesi, aracı durduran sivil kıyafetli kişilerin kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıttığını ve ısrarlarına rağmen kimliklerini göstermediklerini belirtti.

Terör örgütü Eş-Şebab tarafından yapılan ve 67 kişinin hayatını kaybettiği saldırının davası 7 yıl sonra bu hafta sonuçlanmış, yargılanan 3 kişiden 2'si terörden suçlu bulunmuştu.

Yeterli delil olmadığı gerekçesiyle suçsuz bulunan Liban Abdulle Ömer'in de serbest kalmasına karar verilmişti.

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