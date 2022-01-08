Kenya'da polislere saldırı! 4 polis memuru öldü
Kenya'da devriye gezen polis ekibine saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 polisin hayatını kaybetti.
Sahil Bölgesi Komiseri John Elungata, Kenya'nın doğusundaki Somali sınırında bulunan sahil kasabası Lamu'da düzenlenen saldırının Eş-Şebab terör örgütü tarafından yapıldığını açıkladı.
Elungata, patlayıcı madde ile düzenlenen saldırıda araçtaki 4 polisin öldüğünü, bazı polislerin de yaralandığını söyledi.
Kenya-Somali sınırında 2018'den bu yana düzenlenen saldırılarda 100'den fazla polis hayatını kaybetti.
Somali sınırına yakın bölgedeki Lamu'da daha önce Eş-Şebab'ın saldırıları görülmüştü.
Lamu bölgesinde 6 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırılar sonrası 6 Ocak'ta 30 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.