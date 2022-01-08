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Dünya Kenya'da polislere saldırı! 4 polis memuru öldü
Dünya

Kenya'da polislere saldırı! 4 polis memuru öldü

Kenya'da devriye gezen polis ekibine saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 polisin hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 12:20:00 -
Kenya'da polislere saldırı! 4 polis memuru öldü

Sahil Bölgesi Komiseri John Elungata, Kenya'nın doğusundaki Somali sınırında bulunan sahil kasabası Lamu'da düzenlenen saldırının Eş-Şebab terör örgütü tarafından yapıldığını açıkladı.

Elungata, patlayıcı madde ile düzenlenen saldırıda araçtaki 4 polisin öldüğünü, bazı polislerin de yaralandığını söyledi.

Kenya-Somali sınırında 2018'den bu yana düzenlenen saldırılarda 100'den fazla polis hayatını kaybetti.

Somali sınırına yakın bölgedeki Lamu'da daha önce Eş-Şebab'ın saldırıları görülmüştü.

Lamu bölgesinde 6 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırılar sonrası 6 Ocak'ta 30 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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