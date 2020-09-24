Kenya'da Kovid-19 yolsuzluk soruşturması genişliyor

İSTANBUL (AA) - Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ödeneklerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada sağlık malzemeleri temin eden 25 şirkete ait dosyanın kayıp olduğu ortaya çıktı.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, ülkede aylardır gündemi meşgul eden ve üst düzey isimlerin de mercek altına alındığı Kovid-19 yolsuzluk soruşturmasında 13 firma hakkında detaylı inceleme başlatılırken, 25 firmanın da dosyalarının kayıp olduğu tespit edildi.

Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından Senatoya sunulan raporda, Kenya Tıbbi Ekipmanlar İdaresine (Kemsa) 300 milyon şiling (21 milyon lira) değerinde malzeme satan 13 şirketle ilgili delillerin toplandığı aktarıldı.

Çok sayıda üst düzey ismin soruşturma kapsamında dinlenmesi gerektiği ve Kenya Başsavcısı Noordin Haji'nin konuya ilişkin son kararı vereceği ifade edilen raporda, Kemsa'ya malzeme sağlayan ve parasını alan 25 şirket hakkında hiçbir belgenin olmadığına dikkat çekildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında çok sayıda kişi de görevinden uzaklaştırıldı.