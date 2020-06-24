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Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti

Son 24 saatte 254 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-24 19:44:21 -
Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti

ABUJA (AA) - Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 5 bin 206'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 4 bin 859 Kovid-19 testinin 254'ü pozitif çıktı.

Ülke genelinde şimdiye kadar 151 bin 369 Kovid-19 testi yapılırken, 5 bin 206 kişide virüs tespit edildi.

Virüs tespit edilenlerden 1823'ü iyileşti, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 130'a yükseldi.

Kenya'da hükümet, Kovid-19 önlemlerini temmuz başına kadar uzatma kararı almıştı.

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