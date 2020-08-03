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Dünya

Kenya'da koronavirüs vaka sayısı artıyor

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 22 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 04:50:00 -
Kenya'da koronavirüs vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 690 artarak 22 bin 53'e yükseldiğini belirtti.

Kagwe, son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 369'a çıktığını kaydederek, iyileşenlerin sayısının da 8 bin 477 olduğunu ifade etti.

Ülkede salgına karşı alınan tedbirlerin uygulanması çağrısında bulunan Kagwe, "Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar gerçekten kendilerini riske atıyor. Maalesef son zamanlarda Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden gençlerin sayısı artıyor." dedi.

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