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Aktüel Kenya'da kaçırılan Kübalı doktorlar serbest kaldı
Aktüel

Kenya'da kaçırılan Kübalı doktorlar serbest kaldı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 15:02:45 -
Kenya'da kaçırılan Kübalı doktorlar serbest kaldı

İSTANBUL (AA) - Kenya'da kaçırılan ve bir buçuk yıldır alıkonulan iki Kübalı doktorun serbest kaldığı bildirildi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, doktorlar Landy Rodriguez ve Herera Correa'nın serbest kaldığını duyurdu.

Parrilla, Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Isse Awad ile telefon görüşmesi yaptığını ve doktorların güvenli şekilde ülkesine dönmesi için verdiği destekten ötürü müteşekkir olduklarını ilettiğini kaydetti.

2018 yılında Kenya'da çalışmaya başlayan doktorlar, ülkenin Somali sınırındaki Mandera bölgesinde kaçırılmıştı.

Eş-Şebab militanlarınca alıkonulduğu ileri sürülen doktorların kaçırıldıktan sonra Somali'ye götürüldüğü belirtiliyor.


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