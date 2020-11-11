  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kenya'da halkı sokağa döken 100 yıllık ağaç sökülmeyecek
Aktüel

Kenya'da halkı sokağa döken 100 yıllık ağaç sökülmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-11-11 22:30:41 -
Kenya'da halkı sokağa döken 100 yıllık ağaç sökülmeyecek

İSTANBUL (AA) - Kenya, çevrecilerin ve yerel halkın yol yapımı için taşınmasına karşı çıktığı başkent Nairobi'deki 100 yıllık incir ağacını sökmekten vazgeçti.

The Star gazetesinin haberine göre, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta adına açıklama yapan Nairobi Şehir Hizmetleri Genel Direkötrü Mohammed Badi, aktivistlerin haftalardır kesilmemesi için gösteri yaptığı tarihi ağaca dokunulmayacağını duyurdu.

Badi, ağacın Kenya'nın kültürel ve ekolojik mirasının bir işareti olduğunu vurgulayan bildiriye de imza attı.

Ağacın otoyol yapımı için sökülerek başka bir yere taşınması planının ekimde açıklanması sonrası yerel halk sakinleri ve çevreciler sokağa inmişti.

İncir ağacı, ülkenin en kalabalık etnik grubu Kikuyularca kutsal kabul ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye-Rusya karşılaşması öncesi Moskova'da şok
Spor

Türkiye-Rusya karşılaşması öncesi Moskova'da şok

15 Kasım Pazar günü Türkiye ile karşılaşacak olan Rusya Milli Takımı'nda koronavirüs depremi yaşanıyor.
Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!
Dünya

Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri'ne savaş uçakları ve insansız hava araçları satışına onay verildiğini açıkladı. ..
Türkiye'nin Oruç Reis hamlesi Ayşe Hür'ün ayarlarını bozdu
Gündem

Türkiye'nin Oruç Reis hamlesi Ayşe Hür'ün ayarlarını bozdu

Terör sevici Ayşe Hür, sosyal medya hesabından yine ihanet dolu bir paylaşımda bulundu. Solakların kokuşmuş yazarı Türkiye'nin yeni NAVTEX i..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay