  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kenya'da 2020 yılında 144 kişi polis şiddetinin kurbanı oldu
Aktüel

Kenya'da 2020 yılında 144 kişi polis şiddetinin kurbanı oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:12:07 -
Kenya'da 2020 yılında 144 kişi polis şiddetinin kurbanı oldu

NAİROBİ (AA) - Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 2020 yılında 144 kişi polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti.

Kenya İnsan Hakları Komisyonu ve Uluslararası Adalet Misyonunun verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına uymayanların polis şiddeti görmesiyle bu yıl gündem olan ülkede, 2020 yılı "2007'den sonra görülen en ölümcül ikinci yıl" oldu.

Polise atfedilebilecek eylemlerden dolayı 2007'den bu yana toplam 742 kişi öldü ya da kayboldu.

Doğrudan polisin açtığı ateşten ötürü hayatını kaybedenlerin sayısı, toplam ölümlerin yüzde 59'unu oluşturdu.

2020'de ölenlerin sayısı 144 olurken, polis kurşunu dışında işkence de ölüm sebepleri arasında yer aldı.

Hazirandan bu yana geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede çok sayıda kişi, polis şiddetine maruz kalmıştı.

Polis şiddeti, Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın halktan özür dilemesine neden olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar alacaklar dikkat! '6,50 seviyesi...'
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! '6,50 seviyesi...'

Ekonomi yazarı Zeynep Aktaş, bugün kaleme aldığı yazısında, "Ekonomik verilerde iyileşme olur, sıcak para girişi gerçekleşir, hukuk ve ekono..
Gündem

"Toplu mezarlar yetmeyecek" diyen Bingür Sönmez'den yeni provokasyon: Aşı olmayan vatan hainidir!

Koronavirüs pandemisi sürecinde halkı kışkırtan açıklamalarıyla tepki çeken Prof. Dr. Bingür Sönmez, aşı olmayanları vatan haini ilan etti. ..
O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk
Ekonomi

O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk

Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulunduğu bildirildi.

Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay