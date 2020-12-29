Kenya’da 144 kişi polis şiddetinin kurbanı oldu

Kenya İnsan Hakları Komisyonu ve Uluslararası Adalet Misyonunun verilerine göre, Kovid-19 kısıtlamalarına uymayanların polis şiddeti görmesiyle bu yıl gündem olan ülkede, 2020 yılı “2007’den sonra görülen en ölümcül ikinci yıl” oldu. Polise atfedilebilecek eylemlerden dolayı 2007’den bu yana toplam 742 kişi öldü ya da kayboldu. Doğrudan polisin açtığı ateşten ötürü hayatını kaybedenlerin sayısı, toplam ölümlerin yüzde 59’unu oluşturdu. 2020’de ölenlerin sayısı 144 olurken, polis kurşunu dışında işkence de ölüm sebepleri arasında yer aldı.