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Aktüel Kenya Somali'deki askerlerini geri çekeceği iddiasını yalanladı
Aktüel

Kenya Somali'deki askerlerini geri çekeceği iddiasını yalanladı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 21:35:07 -
Kenya Somali'deki askerlerini geri çekeceği iddiasını yalanladı

MOGADİŞU (AA) - Kenya Savunma Bakanı Monica Juma, kalıcı barış olmadan ve terör örgütü Eş-Şebab yenilmeden Somali'deki askerlerini geri çekmeyi planlamadıklarını açıkladı.

Juma, basına yaptığı açıklamada Kenya'nın askerlerini Somali'den, özellikle de ülkenin güneyindeki Aşağı Cuba ve Gedo bölgelerinden çekme planları yaptığı iddialarını reddetti.

Kenya'nın Somali'deki Afrika Birliği Somali Misyonu'nun (AMISOM) bir üyesi olduğuna vurgu yapan Juma, "Kenya, AMISOM'a asker gönderen ülkelerden biri. Oraya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla gittik.” dedi.

Juma, askerlerin çekilmesinin şartlarının Somali'de barışın oluşması, Eş-Şebab terör örgütünün yenilmesi ve yerel makamların güvenliği sağlayabilecek hale gelmesi olduğunu ifade etti.

Kenya, Somali muhalefeti tarafından askeri varlığını kullanarak sık sık iç siyasete müdahale etmekle suçlanıyor.

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