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Aktüel

Kenya Kovid-19 hastaları için evde bakım hizmeti başlatacak

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:37:26 -
Kenya Kovid-19 hastaları için evde bakım hizmeti başlatacak

İSTANBUL (AA) - Doğu Afrika ülkelerinden Kenya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının sağlık kuruluşlarını doldurması nedeniyle evde bakım uygulamasına geçeceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, yaptığı açıklamada, sağlık tesislerinde kalanların yüzde 80’inin belirti göstermeyen hastalar olduğunu ifade ederek, evde bakım uygulamasının başlamasıyla buralardaki sıkışmanın son bulacağını söyledi.

Ülkenin en büyük hastanelerinin şu anda tamamıyla dolduğunu aktaran Kagwe ayrıca, sağlık tesislerindeki eksiklerinin tamamlanması için 47 idari bölgeye 5 milyar şilin (320 milyon lira) ödenek gönderildiğini belirtti.

Kenya’da şimdiye kadar 2 bin 340 vaka tespit edilirken 78 kişi de virüsten hayatını kaybetti.

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