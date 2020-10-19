Kenya ikinci Kovid-19 dalgasından endişeli

NAİROBİ (AA) - Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, ülkede artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ikinci dalgaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kagwe, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, testlerdeki pozitif oranının yüzde 13'e çıktığını ve bunun salgındaki ikinci dalgaya işaret ettiğini vurguladı.

Yoğun bakım ünitesine yatırılan hastaların sayısında da artış görüldüğünü kaydeden Kagwe, "İkinci bir dalgaya doğru ilerlediğimize şüphe yok." diye konuştu.

Kagwe, özellikle bar gibi eğlence mekanlarda ve siyasi toplantılarda sosyal mesafe ve maske kuralının göz ardı edildiğine dikkati çekerek salgın rakamlarının uzmanların tavsiyesine uyulmadığı için artışta olduğunu söyledi.

Dün 685 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 44 bin 881'e, ölü sayısı da 832'ye ulaştı.