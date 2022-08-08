Kenya genel seçimlerle yeni bir sınava hazırlanıyor: Ülke ekonomisine kenevir çözümü

Afrika'nın en büyük ekonomilerinden biri olan 54 milyon nüfuslu ülkede, aylardır süren ittifak arayışları ve seçim kampanyalarının sonuna gelindi.

4 adayın başkanlık için yarışacağı seçimlerde, halk başkanın yanı sıra yeni milletvekilleri, senatörler, bölge yöneticileri ve meclis üyelerini de seçecek.

Yaklaşık 22 milyon seçmen ülke çapında kurulan 46 bin sandıkta oy kullanacak.

Başkanlık yarışında iki ismin öne çıktığı Kenya'da ipi 55 yaşındaki Devlet Başkanı Yardımcısı Willam Ruto ya da 5. kez başkanlık için yarışan 77 yaşındaki Raila Odinga'nın göğüslemesi bekleniyor.

Şimdiye kadar sadece Kikuyu ve Kalenjin kabilesinden isimlerin başkanlık koltuğuna oturduğu ülkede, büyük bir siyasi desteği arkasına alan Odinga kazanırsa Luo kabilesinden bir isim ilk kez başkan olacak.

Seçimlerde yarışacak diğer isimler Roots Partisi adayı George Wajackoyah ve Agona Partisi adayı David Mwaure Waihiga.

Başkan adayının ilk turda oyların yarısından fazlasını alamaması durumunda seçim ikinci tura kalacak.

Anketlerde Raila Odinga önde

26 partinin içerisinde yer aldığı Azimio koalisyonunun adayı olan Odinga, şimdiye kadar 4 kez başkanlık koltuğu için yarıştı.

Mühendislik eğitimi alan 77 yaşındaki lider, "Baba" lakabıyla biliniyor.

Kenya'nın ilk Devlet Başkanı Yardımcısı Jaramogi Oginga Odinga'nın oğlu olan Raila Odinga, erken yaşlarda siyasete girdi.

1982'deki darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle 6 yıl hapse mahkum edilen Odinga, ilk kez 1997'de yarıştığı seçimlerde yüze 10 oy alarak 3. oldu.

Şiddet olaylarının yaşandığı 2007 seçimi sonrası kurulan birlik hükümetinde 2008 ve 2013 yılları arasında başbakan olarak görev yaptı.

Kendi partisi Turuncu Demokratik Hareketi ve Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın başındaki Jubilee Partisi tarafından desteklenen Odinga, seçim öncesi yapılan anketlere göre, yarışı 6 puan önde götürüyor.

Odinga'nın seçim kampanyasında öne çıkardığı başlıklar arasında sosyal politikaları öncelemek var.

"Halkın adamı" ama zenginliğiyle meşhur

William Ruto, siyasi kariyeri boyunca çok sayıda partide yer aldı.

Ekoloji eğitimi alan ve zengin bir iş adamı olarak bilinen Ruto, kendisini "halkın adamı" olarak nitelendiriyor.

İlk kez 1992 yılında siyasete giren ve 1997'de 30 yaşında milletvekili olan Ruto, seçimde yarışacağı Raila Odinga'ya 2007 seçimlerinde destek vermişti.

Şiddet olayları ve çatışmaların görüldüğü 2007 seçimleri sonrası Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanan Ruto, hakkındaki suçlamalardan aklandı.

Mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'yla ittifak yaparak 2013 seçimlerine birlikte giren Ruto, seçim zaferinin ardından Devlet Başkanı Yardımcısı görevine getirildi.

2017 yılında yapılan seçimlerde de ittifak yapan ikili, seçimlerin tekrarlanmasına ve muhalefetin boykotuna rağmen seçimleri kazandı.

Ruto'nun Kenyatta'yla kurduğu ittifak, sonradan Jubilee Partisi adını alırken, ittifak 2022 yılında Ruto'yu aday göstermekten kaçındı.

İkinci kez başkanlık yaparak seçimlerde yarışma şansını kaybeden Kenyatta, bu seçimlerde ezeli rakibi Raila Odinga'yı destekleyeceğini açıkladı.

Seçimlerde aday olabilmek için Birleşik Demokratik İttifaka katılan Ruto, sık sık mal varlığıyla gündeme geldi.

Ruto da tıpkı Odinga gibi kampanya boyunca sosyal devlet politikalarını öne çıkardı ve ekonomiyi baştan inşa edeceğini vadetti.

Ülke ekonomisine kenevir çözümü

Seçimlerde favori olmasa da yüzde 4'lük oy potansiyeliyle önde gelen adayların yakından takip ettiği George Wajackoyah, 63 yaşında.

Hukuk profesörü olan ve renkli kişiliğiyle dikkati çeken Wajackoyah, sokaklarda büyüdü.

Kenevir üretiminin yasallaşmasını ve çalışma günlerinin kısalmasını isteyen Wajackoyah, ülkenin Çin'le yaptığı tüm kontratların ise gözden geçirilmesini istiyor.

Diğer başkan adayı Agona Partisinin kurucusu 65 yaşındaki David Mwaure Waihiga ise hukukçu. Daha önce milletvekili olmak için de seçime giren Waihiga, bu çabasında başarısız oldu.

Kenya Seçim Komisyonuna göre, başkanlık seçimlerini ve genel seçimleri yaklaşık 18 bin yerel ve uluslararası gözlemci takip edecek.

Ülkede önceki seçimlerde yaşanan şiddet olaylarının bu seçimde de tekrar etmesinden endişe ediliyor.

2007 seçimi sonrası yaşanan şiddet olaylarında 1000'den fazla kişi ölmüş, yüz binlerce kişi yerlerinden olmuştu.