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Aktüel Kenya Devlet Başkanı Kenyatta: "Somali ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz"
Aktüel

Kenya Devlet Başkanı Kenyatta: "Somali ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:32:44 -
Kenya Devlet Başkanı Kenyatta: "Somali ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz"

NAİROBİ (AA) - Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, son yıllarda siyasi kriz yaşanan Somali ile ilişkileri her alanda geliştirmek istediklerini ifade etti.

Kenyatta, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğudaki komşuları Somali'yi "uluslararası ortak" olarak gördüklerini söyledi.

Somali ile güçlü diplomatik bağlar kurmak istediklerini vurgulayan Kenyatta, "Somali ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz." dedi.

Bu arada Kenya Dışişleri Bakanlığı, "Kenya'nın, Somali'nin iç işlerine karıştığı ve siyasi baskı uyguladığına" dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

- Somali'den Kenya'ya suçlama

Somali, Kenya'nın, iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Nairobi Büyükelçisi Muhammed Ahmed Nur'u geri çağırmış, Kenya'nın Mogadişu Büyükelçisi'nden de ülkesine dönmesini istemişti.

Bakanlığın açıklamasında, Kenya hükümetinin, Somali'deki siyasi ve ekonomik çıkarlarını sürdürmek için Jubaland Eyalet Başkanı Ahmet Madoobe'ye büyük siyasi baskı uyguladığı ifade edilmişti.

Kenya, komşusu Somali'deki sınır eyaletlerinin iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Mogadişu hükümetince sık sık eleştiriliyor.

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