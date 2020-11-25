  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kenya 2025 yılına kadar yılda 5 milyon turist hedefliyor
Aktüel

Kenya 2025 yılına kadar yılda 5 milyon turist hedefliyor

Hükümet, yeni tip koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkisini turizm gelirleriyle azaltmayı amaçlıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:43:14 -
Kenya 2025 yılına kadar yılda 5 milyon turist hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Kenya Turizm Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası süreçte 2025'e kadar yılda 5 milyon turist hedefi koydu.

Turizm ve Yaban Hayatı Bakanı Najib Balala, gazetecilere, Kovid-19'un ekonomiye olumsuz etkisini turizm gelirleriyle azaltmayı hedeflediklerini açıkladı.

Balala, "Ülkedeki turizm sektörünü güçlendirmeyi ve gelecek 5 yıl içerisinde yılda 5 milyon turist hedefine ulaşmak istiyoruz." dedi.

Turizm sektöründe toparlanmanın gelecek yılın sonunda başlayacağını tahmin ettiklerini dile getiren Balala, turizm ve hizmet sektörü çalışanlarını da bu amaçla eğiteceklerini kaydetti.

Ülkenin en önemli gelir kaynakları arasında safari ve deniz turizmi bulunuyor. Ayrıca Afrika'nın en önemli ticaret merkezlerinden Kenya'yı her yıl binlerce iş insanı konferans ya da toplantı için ziyaret ediyor.

Turizm alanında Tanzanya ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerle rekabet eden Kenya, tarihindeki en yüksek turist sayısına 2 milyonla geçen sene ulaşmıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında açıklamalarıyla tepki çeken Bülent Arınç’la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
Gündem

Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Yıkıcı proje devrede! ABD’den dikkat çeken Türkiye hamlesi
Gündem

Yıkıcı proje devrede! ABD’den dikkat çeken Türkiye hamlesi

CHP'li Ünal Çeviköz'ün 'demokrasi' dilendiği ABD, bu yıl da sözde sivil toplum kuruluşlarına fon dağıtacak. Yıkıcılık stratejisinin Türkiye..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay