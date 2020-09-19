Kentte sabaha karşı panik anları! Ekipler olay yerine sevk edildi

Başkent Ankara'da sabaha karşı vatandaşların paniklemesine neden olan araç yangını yaşandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda park halindeki kamyon alev topuna dönerek kül oldu.

Sabaha karşı 04.30 sıralarında Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi’nde yanarak kullanılamaz hale gelen kamyonun Muğla'dan geldiği öğrenildi. Park sonrası sürücüsünün otele geçtiği kamyon, sabaha karşı bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kasası boş olduğu görülen kamyonet kısa sürede alev topuna döndü.

Patlamalar meydana geldi

Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşların paniklemesine neden olan yangın kısa sürede söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangın nedeniyle kamyonun bitişiğindeki otomobil de hasar aldı. Mahalle sakinlerini tedirgin eden yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, yanan kamyondan ara sıra patlamaların geldiği bildirildi.