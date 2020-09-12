Kentte korkunç manzara! Parçalanmış halde bulundu
Osmaniye'de yol kenarında kısmen parçalanmış halde bir erkek cesedi bulundu.
Osmaniye'de vatandaşlar tarafından yol kenarında parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay Kadirli yolunda meydana geldi. Osmaniye-Kadirli yolu Cevdetiye kasabası civarında vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz şekilde yatan bir ceset buldu. Durum vatandaşlar tarafından hemen 112'ye bildirildi.
Kısmen parçalanmış ceset bulundu
Vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu kısmen parçalanmış halde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kimliği tespit edildi
Araç çarpması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilen şahsın Mehmet Eşit olduğu tespit edilirken, jandarmanın olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.