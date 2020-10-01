Kentte eş zamanlı PKK operasyonu! HDP'li başkanlar da dahil çok sayıda kişi gözaltında

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında kentte sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında HDP'li Belediye Başkan yardımcıları ile HDP il ve bazı ilçe başkanlarının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Kars'ta yürütülen terör soruşturması kapsamında Belediye Başkan yardımcıları Şevin Alaca ile Muazzez Çağrıtekinci, HDP Belediye Meclis üyeleri, HDP İl Genel Meclis üyeleri, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ile partinin bazı ilçe teşkilatı yöneticilerinin de arasında olduğu 19 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

Çıkartılan yakalama kararı sonrası Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ikametinde, Belediye Başkanlığı binası ile HDP İl binasında arama yapıldı.

Sözde barış ve canlı kalkan çadırında yer aldıkları tespit edildi

Yapılan incelemeler sonucu, gözaltına alınan 19 şüphelinin 2014-2015 yıllarında kentin Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kurulan sözde barış ve canlı kalkan çadırında yer aldıkları, bahsi geçen bölgedeki terör örgütü mensuplarına yaşamsal malzeme temin ettikleri, teröristlerin "sözde şehitliği" için düzenlenen açılışa katıldıkları belirlendi.

Haber sitelerinde PKK propagandası

Öte yandan PKK terör örgütünün Avrupa yapılanması KCDK-E'ye bağlı şekilde Avrupa ülkelerinde faaliyet yürüten illegal dernek adına toplanan paraları örgütle irtibatlı kişilere dağıttıkları belirlenen şüphelilerin, terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması toplantılarına katıldıkları ve burada örgüt tarafından verilen talimatları uyguladıkları, PKK/KCK yanlısı yayın yapan haber sitelerine konuşarak terör örgütünün propagandası yaptıkları da tespit edildi.

Gözaltı gerekçeleri kabarık

Söz konusu 19 zanlının gözaltına alınma gerekçeleri arasında, "ölen veya tutuklanan örgüt mensuplarının aile üyelerini işe almak, terör örgütünün şehir yapılanması içinde faaliyet yürütmek, ihalelere girecek kişileri örgüt talimatıyla tehdit etmek ve engellemek, PKK/KCK terör örgütünün sözde anayasası olarak kabul edilen KCK sözleşmesi kapsamında ilçe, köy ve mahalle komisyonları yapılanmalarında faaliyet yürütmek" de bulunuyor.