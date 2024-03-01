Kentsel dönüşüme ‘Rantsal Dönüşüm’ diyenler Rant Uzlaşısına Kent Uzlaşısı diyor! Kent uzlaşısı kılıf, Rant uzlaşısında anlaştılar
31 Mart Yerel Seçimleri için kirli pazarlıklara girişen CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti, "Kent uzlaşısı" adı verilen "ittifak" modelini devreye soktu. Bilindiği gibi muhalefet, depreme dayanıklı binaların yapılmasını engellemek için kentsel dönüşüme de ‘Kent’ kelimesini ‘Rant’ kelimesine çevirerek 'rantsal dönüşüm' demeye başlamışlardı. Şimdi aynı muhalefet kafalarında oluşan ‘Rant’ kelimesini tam tersine çevirerek kirli ittifakına ‘rant’ uzlaşısı değil, ‘Kent Uzlaşısı’ adını koydu.
31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken CHP ile DEM Parti İstanbul’da bazı ilçelerde ‘Kentsel Uzlaşı’ adı altında ittifak yapacaklar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den konuyla ilgili bir açıklama geldi ve Özel anlaştıklarını açıkça itiraf etti. Özgür Özel, "Belirli yerlerde kent uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda." dedi. Hükümetin yaptıklarını karalamak amacıyla sürekli olarak Kentsel dönüşüme Rantsal dönüşüm diyen muhalefet partileri bu kez ‘Kent’i ‘Rant’ olarak hafızalara kazımaya başladılar.
RANT UZLAŞISININ ADI "KENT UZLAŞISI" OLDU
CHP-DEM'in ittifakını ifade etmede kullanılan "kent uzlaşısı" kavramını, DEM Parti'nin 16 Aralık 2023'de düzenlenen Parti Meclisi'nde "Kent Uzlaşısı ile halklar yönetecek" ifadeleriyle kamuoyuna duyurulmuştu. 7 Şubat'ta ise terör örgütü PKK, "kent uzlaşısı" adı altında siyasi partileri ittifaka çağırmıştı.
CHP ile DEM farkında olmadan kafalarında oluşturdukları Rant uzlaşısını böylelikle Kent uzlaşısı adı altında Türk milletine sunmaya başladı.
RANT UZLAŞISININ KİRLİ OYUNU!
İşte bu noktada CHP ve DEM özellikle İstanbul'da ittifaka girişti. Esenyurt'ta DEM'in talebiyle CHP adayı değiştirildi. DEM Parti'ye CHP listelerinden Meclis Üyesi kontenjanı ayrıldı.
Yine DEM Parti, İstanbul'da seçimin kritik geçeceği 22 ilçesinde aday çıkarmayarak CHP'ye destek verecekler.
Gündem
Alın size 'Mustafa Kemal'in partisiyiz' diyen CHP'nin ortağı... DEM Partili vekilin evinde terörist yakalandı