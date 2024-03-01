Kentsel dönüşüme ‘Rantsal Dönüşüm’ diyenler Rant Uzlaşısına Kent Uzlaşısı diyor! Kent uzlaşısı kılıf, Rant uzlaşısında anlaştılar

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken CHP ile DEM Parti İstanbul’da bazı ilçelerde ‘Kentsel Uzlaşı’ adı altında ittifak yapacaklar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den konuyla ilgili bir açıklama geldi ve Özel anlaştıklarını açıkça itiraf etti. Özgür Özel, "Belirli yerlerde kent uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda." dedi. Hükümetin yaptıklarını karalamak amacıyla sürekli olarak Kentsel dönüşüme Rantsal dönüşüm diyen muhalefet partileri bu kez ‘Kent’i ‘Rant’ olarak hafızalara kazımaya başladılar.

RANT UZLAŞISININ ADI "KENT UZLAŞISI" OLDU

CHP-DEM'in ittifakını ifade etmede kullanılan "kent uzlaşısı" kavramını, DEM Parti'nin 16 Aralık 2023'de düzenlenen Parti Meclisi'nde "Kent Uzlaşısı ile halklar yönetecek" ifadeleriyle kamuoyuna duyurulmuştu. 7 Şubat'ta ise terör örgütü PKK, "kent uzlaşısı" adı altında siyasi partileri ittifaka çağırmıştı.

CHP ile DEM farkında olmadan kafalarında oluşturdukları Rant uzlaşısını böylelikle Kent uzlaşısı adı altında Türk milletine sunmaya başladı.



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RANT UZLAŞISININ KİRLİ OYUNU!

İşte bu noktada CHP ve DEM özellikle İstanbul'da ittifaka girişti. Esenyurt'ta DEM'in talebiyle CHP adayı değiştirildi. DEM Parti'ye CHP listelerinden Meclis Üyesi kontenjanı ayrıldı.

Yine DEM Parti, İstanbul'da seçimin kritik geçeceği 22 ilçesinde aday çıkarmayarak CHP'ye destek verecekler.