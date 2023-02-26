Kentsel dönüşüme dâvâ bombardımanı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2015-2023 yılları arasında açılan 7 bin 206 dava ile kentsel dönüşüm projelerinin engellendiğini ya da ötelendiğini açıklamıştı. akit o verilerin detaylarına ulaştı. Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, 768’i tüzel kişilerce açılan o davalar ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, Bursa-Nilüfer ve Hatay’da gerçekleşirken, yargıya taşınan hemen her davanın altında CHP’li belediyeler, TMMOB, Şehir Plancıları Odası ve marjinal sol yapılanmaların imzası var.

En fazla dâvâ İstanbul'da

Kentsel dönüşüme karşı illerde açılan davalara bakıldığında en fazla davanın 451 adetle İstanbul’da açtırıldığı görülüyor. Bu davaların 4 adedinin Şişli Belediyesi tarafından, 2 adedinin Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2 adedinin Bakırköy Belediyesi tarafından, 1 adedinin Beylikdüzü Belediyesi tarafından 1 adedinin ise Kadıköy Belediyesi tarafından açıldığı belirtiliyor. Bursa ilinde tüzel kişiler tarafından açılan 88 davanın; 43 adedinin Nilüfer Belediye Başkanlığınca, 38 adedinin ise TMMOB meslek odasınca açıldığı veriler arasında yer alıyor.

Ankara’da ise tüzel kişiler tarafından açılan 68 davanın; 20 adedinin TMMOB meslek odasınca, 17 adedinin ise CHP’li Yenimahalle ve Çankaya belediyelerince açıldığı anlaşılıyor. Antalya’da tüzel kişiler tarafından açılan 12 davanın, 5 adedinin Şehir Plancıları Odası tarafından, İzmir’de tüzel kişiler tarafından açılan 61 davanın; 3 adedinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 1 adedinin TMMOB meslek odasınca, açıldığı göze çarpıyor.

Afet bölgesi de var

Afet bölgesinde açılan çok sayıda dava ise kentsel dönüşümü önleyerek vatandaşlarımızın depreme sağlıksız ve köhne binalarda yakalanmasına neden oldu. Son deprem felaketinin yaşandığı 11 ile bakıldığında, gerçek kişilerce 333, tüzel kişilerce 18 olmak üzere toplam 351 dosyanın açıldığı ortaya çıkıyor.

Afet bölgesinde iller bazında kentsel dönüşüme karşı açılan davalara bakıldığında; Adana ve Osmaniye’de tüzel kişilerce 10, gerçek kişilerce 235 olmak üzere toplam 245, Adıyaman’da gerçek kişilerce 2, Diyarbakır’da tüzel kişilerce 1, gerçek kişilerce 4 olmak üzere toplam 5, Elazığ’da gerçek kişiler tarafından 5, Gaziantep’te (Kilis dâhil) tüzel kişilerce 1, gerçek kişilerce 9 olmak üzere toplam 10, Hatay’da gerçek kişilerce 29, Kahramanmaraş’ta tüzel kişilerce 3, gerçek kişilerce 9 olmak üzere toplam 12, Malatya’da gerçek kişilerce 11, tüzel kişilerce 3 olmak üzere toplam 12, Şanlıurfa’da gerçek kişilerce 29 adet davanın açıldığı anlaşılıyor.

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Projeler böyle iptal ettirildi

Afet bölgeleri bazında açılan davaların birkaçı incelendiğinde ise, Gaziantep’te; TMMOB Mimarlar Odası tarafından açılan davada, Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, 15 Temmuz Mahallesini kapsayan alanda yapılan “Gölgelik Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan Sınırı” ilanına ilişkin işlemin iptalinin istenildiği ve açılan dava neticesinde mahkemece söz konusu işlemin iptaline karar verildiği gerçeği yüzümüze vuruyor.

Hatay’da TMMOB Mimarlar Odası tarafından açılan davada, Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray Mahallesi sınırları içinde kalan yaklaşık 35 hektarlık alana ilişkin Riskli Alan, Dönüşüm projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının onaylanmasına ilişkin 01.04.2016 tarihli, 51 sayılı Antakya Belediye Meclisi kararının iptalinin istenildiği ve açılan dava neticesinde mahkemece dava konusu kararın iptaline karar verildiği görülüyor.

İhanet her yerde

Diyarbakır ilinde ise; Diyarbakır Barosu Başkanlığı tarafından açılan davada, Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Kayapınar Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 2.946.060,358 metrekarelik yüz ölçüme sahip olan ve “Kent Ormanı” olarak da bilinen bölgenin, Bakanlık makam oluru ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 2’inci maddesinin “c” bendi uyarınca “rezerv yapı alanı” olarak belirlenmesine dair işlemin iptalinin istenildiği ve davanın görüldüğü ilgili mahkemece dava konusu işlemin iptaline karar verildiği göze çarpıyor.