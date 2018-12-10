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“Kentsel dönüşümde milli değerler öne çıkacak”

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kentsel Dönüşüm Projesi Stratejisi”nin bu ay içinde açıklanacağını ve milli değerleri ön plana çıkaracak projeleri hayata geçirmek istediklerini belirtti.

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:47
“Kentsel dönüşümde milli değerler öne çıkacak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara ATO Congresium’da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nı ziyaret etti. Bakan Murat Kurum, “Kentsel Dönüşüm Projesi Stratejisi”nin bu ay içinde açıklanacağını ve belediyelere gönderileceğini söyledi.

Fileli alışveriş başlıyor

Milli değerleri ön plana çıkaracak projeleri hayata geçirmek istediklerini belirten Kurum, “Biz tüm ülkemizdeki tarihi kent meydanlarını yenileyeceğiz. Tarihimizi ve kültürümüzü öne çıkaracak projeler yapacağız. Şehrin kültürüne, mimarisine, yerel malzemeye uygun sürdürülebilir uygun projeler gerçekleştireceğiz” dedi. Bakan Kurum, yapıların çok katlı olmayacağını da sözlerine ekledi. Fuar alanındaki stantları da gezen Bakan Kurum elma atıklarını kompost makinasını inceledi. 1 Ocak tarihinden itibaren naylon poşet uygulamasının başlayacağını hatırlatan Bakan Kurum, vatandaşlardan eskiden olduğu gibi alışverişlerinde file veya bez torba kullanmalarını istedi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:47
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Ankara ATO Congresium
  3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı
  4. Kentsel Dönüşüm Projesi Stratejisi

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