Kentsel dönüşümde iki müjdenin ardından Bakan Kurum canlı yayında detayları açıkladı! Yeni dönem başladı

İstanbul'da kentsel dönüşümdeki yeni kampanya Türkiye'de büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yarısı Bizden' kampanyasını açıkladı ve İstanbul'da kira yardımının 5 bin 250 liraya çıkarıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! İnşa maliyetinin yarısını devlet hibe olarak verecek. Bakan Kurum İstanbul'da yaşanacak olan dönüşümle ilgili tüm merak edilenleri canlı yayında açıklıyor.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Şu anda deprem bölgesinde 106 bin konutumuz için adım attık. Mayıs ayı sonuna kadar 310 bin konutumuzu başlatacağız. Aynı acıları bir daha yaşamamak için çaba sarf ediyoruz. Yarın Cumhurbaşkanımızla beraber ilk köy konutlarını teslim edeceğiz. Birinci önceliğimiz bu.

İkinci önceliğimiz, binalarımızı güçlü hale getirmek, güçlendirme işlemlerini tamamlamak. Gaziosmanpaşa'dan başladık. Bunun sebebi orada çok riskli binalar var. Bu zamana kadar 3.3 milyon konutumuzun dönüşümünü sağladık. Sadece İstanbul'da 700 bin konutun dönüşümü tamamlandı. Bu yüzden bir seferberlik anlayışıyla bir kampanya başlatıyoruz.



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İstanbul'da 1 buçuk milyon konutun acil dönüştürülmesi tespiti yapıldı. Bu konutları biz şehrin Anadolu ve Avrupa'da olmak üzere 'yüzyılın dönüşümü' olarak adlandırarak dönüşümünü başlatıyoruz. İstanbul'a yeni nüfus getirilmesinin önüne geçmek istiyoruz. Nüfus 16 milyonda kalsın. Konutların 1 milyonu rezerv alanlarda olacak. 500 bini Avrupa'da 500 bini Anadolu'da. Kalan 500 bin de kendi yerinde yapılacak. Hem rezerv konut üreteceğiz, hem de yerinde dönüşüm yapacağız.

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26 Nisan'da e-Devlet üzerinden bütün mülkiyet sahibi vatandaşlarımız başvurabilecekler. mynet'in aktardığı haberde: 29 Mayıs tarihine kadar. Bu başvuru çerçevesinde biz bakanlığımızın ekipleri ön incelemeye gidecekler, bir rapor tutacaklar. Bin konutluk yerinde dönüşümü başlatıyoruz. Rezervde 100 bin konutluk rezervin 2041 konutun temelini attık. 4 bin konutu da teslim ettik bugün. 10,5 milyar liralık 6500 konutluk bir kentsel dönüşüm inşası ve teslimi yapılmıştır.

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