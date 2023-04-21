Türkiye-Rusya turizmi! Rus turistlerin Türkiye'deki yeni rotası: Rusların itirafı! Yeniden Türkiye'yi seçtiler

Roma, Bizans, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinin şifa merkezi olan termal kaplıcalarına yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Özellikle Ortadoğu’dan Arap turistlerin tercih ettiği kaplıcalar, son yıllarda Rus ve Avrupalı turistlerin de radarına girdi. Savaş sonrası Avrupa’nın kapılarını kapadığı Rus turistlerin Türkiye’deki sayısında da son dönemde büyük artış yaşandı. Türkiye’ye gelen turistlere deniz turizminin yanı sıra farklı alternatifler sunmak isteyen Rus acenteleri ise kaplıca ve doğa turizmi ile ön plana çıkan Yalova’yı tanıtıyor.

Bu çerçevede kaplıcalara gelen yaklaşık 30 Rus acente sahibi incelemelerde bulundu.

Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, Rusya’nın en büyük tur operatörlerinden İstantour acentelerinin sahiplerini ağırladıklarını ve kaplıcaları tanıttıklarını söyledi. Gürbüzoğlu, Yalova Termal Kaplıcaları olarak turizme büyük katkı sağladıklarını belirterek, "Birçok misafirimiz yaz-kış geliyorlar. Hem konaklıyor hem de günübirlik olarak İstanbul üzerinden tur şirketlerimizle gelip bu güzellikleri deneyimliyorlar. Gelen misafir sayımız yüksek ama daha da yüksek olmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.