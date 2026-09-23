Kentsel dönüşüm ve kamulaştırmaya yaptığımız yatırım tutarı 25 milyar 685 milyon lira

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kentsel dönüşüm ve kamulaştırma projeleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Şehrin dört bir noktasında gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm çalışmaları ile Konya’nın ihtişamlı mazisini, geleceğin modern yapısıyla buluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Altay, “Bizim için bu çalışmalar; Selçuklu dârülmülkü Konya’nın asırlara uzanan mührünü, şehrimizin her noktasında yeniden görünür kılma gayretidir” ifadelerini kullandı.

“BİZİM DÖNÜŞÜM ANLAYIŞIMIZDA GEÇMİŞLE GELECEĞİ AYNI UFUKTA BULUŞTURMAK VARDIR”

Başkan Altay, bir yandan tarihî mekânları ihya ederken, bir yandan da şehrin hafızasını diri tuttuklarını belirterek, “Bizim dönüşüm anlayışımızda geçmişle geleceği aynı ufukta buluşturmak vardır. Şunu çok iyi bilmek gerekir ki; Konya, ruhu olan bir şehirdir. Bu ruhu korumadan yapılan her çalışma eksik kalır. İşte bizler de attığımız her adımda; tarihî dokuyu güçlendiren, şehir estetiğini yücelten, medeniyet mirasımıza sahip çıkan bir anlayışla hareket ediyoruz” dedi.

“KAMULAŞTIRMADA TEMEL İLKEMİZ, VATANDAŞIMIZIN HAKKINI VE HUKUKUNU KORUMAKTIR”

Kentsel dönüşüm projelerinden sonra kamulaştırma çalışmalarına da değinen Başkan Altay, “Bu süreçlerde temel ilkemiz her zaman vatandaşımızın hakkını ve hukukunu korumaktır. Bu nedenle önceliğimizi uzlaşmaya veriyor; bedelleri hakkaniyetle belirliyor, süreci şeffaflıkla ve karşılıklı rıza anlayışıyla yürütüyoruz. Bu doğrultuda şehir merkezimizde ve ilçelerimizde önemli kamulaştırma işlemleri gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

“2018 YILINDAN BUGÜNE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KAMULAŞTIRMA İÇİN YAPILAN YATIRIM MİKTARI 25 MİLYAR 685 MİLYON LİRA OLDU”

Başkan Altay, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğüne dikkati çekerek, “Yaptığımız işlerin büyüklüğünü rakamlarla ifade etmek gerekirse sadece 2025 yılında içerisinde; 279 bin 314 metrekarelik alanda, 166 bağımsız bölüm ve 18 binanın kamulaştırmasını gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz günden bugüne ise toplam 1 milyon 344 bin metrekarelik alanda, 1.920 bağımsız bölüm ve 702 binanın kamulaştırmasını tamamladık. İşin içine kentsel dönüşüm çalışmalarımızı dâhil ettiğimizde ise yaptığımız işin önemi daha da ortaya çıkıyor. 2018 yılından bugüne kentsel dönüşüm ve kamulaştırma için güncel bedelle yaptığımız yatırım tutarı tamı tamına 25 milyar 685 milyon lira oldu. Şehrimiz için, hemşehrilerimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Altay, “Bu büyük dönüşüm yolculuğunda, Konya’nın daha güvenli ve yaşanabilir hâle gelmesi için ortaya koyduğumuz çalışmalara öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Projelerimizin hayata geçirilmesinde büyük katkıları bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, hemşehrimiz Sayın Murat Kurum’a, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza, TOKİ Başkanlığımıza, Emlak Konut’a, İller Bankamıza ve sürece destek veren tüm bakanlıklarımıza ve kamu kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, milletvekillerimize, İl Başkanımıza ve teşkilat mensuplarımıza, birlikte çalışmaktan büyük bir keyif aldığım ilçe belediye başkanlarımıza, ilgili meslek odalarımıza, muhtarlarımıza ve projelerimizin her aşamasında büyük bir gayret gösteren değerli çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise bu süreçlerde bizlere güvenen, sabır gösteren, uzlaşma kültürüne katkı sunan kıymetli hemşehrilerimize etmek istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Şehir Kütüphanesi’nde yüzde 75 seviyesine ulaşıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski belediye binasının bulunduğu alanda yapımı devam eden Konya Şehir Kütüphanesi’nde incelemelerde bulundu. Altay, kütüphanenin Konya’nın eğitim, kültür ve bilim altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Şehir Kütüphanesi’nin yalnızca kitapların bulunduğu bir bina olmayacağını ifade eden Altay, “Öğrencilerimizin, araştırmacılarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin nefes alacağı, üreteceği ve paylaşacağı yaşayan bir kültür merkezi olacak. Konya’mıza yakışır, estetik değeri yüksek, fonksiyonel ve çevreye duyarlı bir eser kazandırıyoruz” dedi. Birleşmiş Milletler’in Sıfır Karbon Binalar Projesi kapsamında yer alan yapının Türkiye’nin ilk sıfır karbon binalarından biri olacağını kaydeden Altay, “Geleceğe bırakacağımız en değerli miraslardan biri, çevreye saygılı ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıdır” diye konuştu. İnşaatın planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ve tamamlanma oranının yüzde 75’e ulaştığını belirten Altay, “Tamamlandığında mimarisi, çevreci yaklaşımı ve kapsamlı kullanım alanlarıyla Türkiye’nin en estetik ve nitelikli kültür yapılarından biri olacak. En kısa sürede bitirerek gençlerimizin ve hemşehrilerimizin istifadesine sunmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı. 13 bin metrekarenin üzerindeki alanda inşa edilen kütüphanede kitaplık, okuma ve etüt salonları, bireysel odalar ile sosyal alanlar bulunacak. Mevcut ağaçların korunduğu yapı, geleneksel mimari ile modern tasarımı birleştirecek.

70 MW’lık GES projesi hızla ilerliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İLBANK koordinasyonunda hayata geçireceği 70 MW’lık GES projesinde çalışmalar sürüyor. Başkan Uğur İbrahim Altay, “Projenin tamamlanmasıyla yenilenebilir enerji alanında önemli bir kapasiteyi şehrimize kazandırmış olacağız” dedi. 38,5 MW’lık bölümün KOSKİ tarafından kullanılacağını belirten Altay, “Temiz ve sürdürülebilir enerjiden faydalanarak enerji maliyetlerinin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağız” diye konuştu. Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımın mevcut 35 MW’lık kapasiteyle birlikte toplam gücü 105 MW’a çıkaracağını kaydeden Altay, “Bu yatırımla Konya’yı belediyeler arasında ilk sıraya taşıyacağız. Yakın zamanda toplam 150 MW güce ulaşacağız” ifadelerini kullandı. 4,5 kilometrelik enerji iletim hattının geçici kabulünün de yapıldığı bildirildi.