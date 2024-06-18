Kentsel dönüşüm sigortasında süreç nasıl işleyecek, konut sahiplerinin hakları ne olacak? İşte detaylar

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, ''Sigortayı müteahhit yaptıracak ancak evini dönüştürecek olanlar inşaat şirketinden bu sigortayı yaptırmasını talep edebilecek'' dedi.

Kentsel dönüşüm sigortası ile ilgili soruları cevaplayan Doğan, ''Müteahhit iflas eder, konkordato ilan eder, sözleşme sonrası mali durumu bozulur, vefat eder, inşaatla ilgili mevzuata ve projeye aykırı hareket eder ve konutları anlaşmada yazan süre içinde hak sahiplerine teslim edemezse sigorta devreye girecek. Projede yazan teslim tarihinden itibaren 12 ay içinde konutlar teslim edilemezse Bina Tamamlama Sigortası işlemeye başlayacak. Müteahhit konutları teslim edemezse, sigorta şirketi devreye girecek ya hak sahiplerine o tarihe kadar ödedikleri tüm bedeli yasal faizi ile birlikte ödeyecek ya da sigorta şirketi başka bir müteahhit ile anlaşıp, konutu tamamlayacak ve 24 ay içinde hak sahiplerine teslim edecek'' diye yazdı.



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