  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bahçeli'den FETÖ uyarısı ve 15 Temmuz mesajı: NATO Zirvesi'ne dikkat çekti Düşünün bir de bu ihanetler olmasa… Hainlere rağmen şimdi aslımıza dönüyoruz AK Parti kanun teklifini TBMM'ye sundu! 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası Ahbap Derneği ile ilgili sıcak gelişme! Yeni operasyon düzenlendi, çok sayıda gözaltı var AK Parti'den kritik açıklama! Öcalan'la ilgili tartışmalara son nokta koyuldu 14 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi Macaristan’da anayasa değişikliği kabul edildi! Cumhurbaşkanı görevden alınacak Terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Leven yorumu! Arınma dediğim işte bu Kılıçdaroğlu kurultay tartışmalarına cevap verdi! Tekrar aday olacak mı?
Gündem AYM son noktayı koydu: O kişilerin maaşı kesilecek
Gündem

AYM son noktayı koydu: O kişilerin maaşı kesilecek

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AYM son noktayı koydu: O kişilerin maaşı kesilecek

Anayasa Mahkemesi, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşamaya devam eden kişilerin gelir ve aylıklarının kesilmesini öngören düzenlemeyi Anayasa'ya uygun buldu. Yapılan ödemelerin geri alınmasının da hukuka aykırı olmadığına hükmedildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların gelir ile aylıklarının kesilmesini ve yapılan ödemelerin geri alınmasını öngören düzenlemeyi Anayasa'ya uygun bularak, iptal istemini reddetti.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, İstanbul Anadolu 21. İş Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 56. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, "Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96'ncı madde hükümlerine göre geri alınır." düzenlemesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptalini talep etti.

İptal isteminde, söz konusu düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eksik araştırma yapılması halinde gereken araştırmanın mahkemelerce yapılmasını düzenlediği, bu durumun yargının idarenin yerine geçmesine neden olduğu ve ayrıca özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkına yönelik bir müdahaleye neden olduğu ifade edildi.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi Anayasa'ya uygun buldu ve iptal isteminin reddine hükmetti.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

AYM'nin kararında, iptali istenen düzenleme ile eş ve çocuklara bağlanan gelir ve aylıkların hangi hallerde kesileceğinin herhangi bir tereddüde neden olmayacak şekilde açık ve net olarak düzenlendiği kaydedildi.

Düzenlemede, ilgililere bağlanan gelir ve aylıkların, aykırılık nedeniyle geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar yönünden de herhangi bir belirsizliğin bulunmadığı tespitine yer verilen kararda, "Mülkiyet hakkına getirilen sınırlamanın kanunilik şartını sağladığı sonucuna ulaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Boşanan eş ve çocuklara gelir ve aylık bağlanmasının "eş desteğinden yoksun olan hak sahiplerine sosyal sigorta yardımı yapılması suretiyle sosyal güvenliklerinin sağlanmasını hedeflendiği" ifade edilen kararda, "Eşinden boşanan ancak boşandığı eşiyle birlikte yaşayan ve fiilen eşinin desteğinden yoksun kalmayan kişilere bağlanan gelir ile aylıkların kesilerek hakkın kötüye kullanılmasını engelleme ve sosyal güvenlik sistemi kapsamındaki kamu kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasının hedeflediği açıktır." denildi.

Düzenlemenin, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçladığı vurgulanan kararda, "Kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında kalan kuralla mülkiyet hakkına getirilen sınırlamanın anılan meşru amaca ulaşma bakımından gerekli olmadığı söylenemez." değerlendirmesi yapıldı.

'Cinsiyet değiştirme yasaklansın' talebinde bulunulmuştu! AYM'den skandal karar!
'Cinsiyet değiştirme yasaklansın' talebinde bulunulmuştu! AYM'den skandal karar!

Gündem

'Cinsiyet değiştirme yasaklansın' talebinde bulunulmuştu! AYM'den skandal karar!

Kaymakamlık duyurdu! O ilçede denize girmek yasaklandı
Kaymakamlık duyurdu! O ilçede denize girmek yasaklandı

Yerel

Kaymakamlık duyurdu! O ilçede denize girmek yasaklandı

Beykoz Kaymakamlığı duyurdu: Denize girmek yasaklandı
Beykoz Kaymakamlığı duyurdu: Denize girmek yasaklandı

Gündem

Beykoz Kaymakamlığı duyurdu: Denize girmek yasaklandı

86 yaşındaki alzaymır hastası kadın 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
86 yaşındaki alzaymır hastası kadın 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Gündem

86 yaşındaki alzaymır hastası kadın 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

İrtem'in ön otopsi raporu çıktı! Kalp krizi mi, maymun ısırığı mı?
İrtem'in ön otopsi raporu çıktı! Kalp krizi mi, maymun ısırığı mı?

Gündem

İrtem'in ön otopsi raporu çıktı! Kalp krizi mi, maymun ısırığı mı?

İsrailli maymundan Türkiye’ye hadsiz tehdit: Askeri operasyon dahil her senaryoya hazırlık yapıyoruz
İsrailli maymundan Türkiye’ye hadsiz tehdit: Askeri operasyon dahil her senaryoya hazırlık yapıyoruz

Gündem

İsrailli maymundan Türkiye’ye hadsiz tehdit: Askeri operasyon dahil her senaryoya hazırlık yapıyoruz

Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu: Maymun ısırığı söylenmişti! Adli Tıp gerçeği ortaya koydu
Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu: Maymun ısırığı söylenmişti! Adli Tıp gerçeği ortaya koydu

Aktüel

Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu: Maymun ısırığı söylenmişti! Adli Tıp gerçeği ortaya koydu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23