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Kenti ayağa kaldırdı! Maskeli sürücünün şaşırtan gerekçesi

Maskeli sürücü, Düzce emniyetini harekete geçirdi. Aracı durduran polis olayın aslını öğrencince şaşkınlık yaşadı.

29 Nisan 2018 Pazar 13:01
Kenti ayağa kaldırdı! Maskeli sürücünün şaşırtan gerekçesi

Düzce'de "maskeli sürücü" ihbarı polisi harekete geçirdi. İhbar üzerine D-655 karayolunda otomobili durduran polis gerçeği öğrenince şaşkınlık yaşadı.

MASKELİ SÜRÜCÜNÜN ÖNÜNÜ KESEN POLİS ÜST ARAMASI YAPTI

Düzce'de araçtan indirilen maskeli sürücü Mehmet Kurt ile otomobilin sahibi olduğu öğrenilen Tolga Şen ile yolcu olarak bulunan Yener Ateşli'ye polis tarafından üst araması yapıldı.

KAVGA ETTİĞİ KİŞİ, OTOMOBİLİN CAMLARINI KIRMIŞ

Otomobilde de arama yapan polis, otomobil sahibi Şen ile sürücü Kurt'a cezai işlem uyguladı. Olayın şaşkınlığını yaşayan Şen, bir akrabası ile kavga ettiğini ve aracının camlarının o kişi tarafından kırıldığını söyledi.

"CAM KIRIKLARI YÜZÜMÜZE DÜŞMESİN DİYE MASKE TAKTIK"

Otomobili tamir ettirmek için yola çıktıklarını ifade eden Şen, "Aracımı Düzce'ye yaptırmak için getiriyordum fakat rüzgar olduğu için yüzlerimizi kapattık. Cam kırıklarından korunmak istedik. Bu durum polisleri harekete geçirmiş. Biz de çok şaşırdık." dedi.

 

Araç polis incelemesinin ardından çekici yardımı ile sanayi sitesine götürüldü.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 13:01
  1. Polis
  2. Düzce
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