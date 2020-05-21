Kent Müzesi Kompleksi’nde sona yaklaşıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla Kent Müzesi Kompleksi’nde tekrar başlayan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları sonrasında eski Büyükşehir Belediye hizmet alanı yepyeni bir görünüme kavuştu.

Seçimlerden önce çalışmaları duran Antalya Kent Müzesi Projesi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla tekrar başladı. Öncelikle eski Şehir Stadyumu yerine yapılan yürüyüş parkurları, tribün ve gösteri alanları, 220 araçlık kapalı otopark alanı, gösteri havuzu gibi üniteleri de kapsayan peyzaj ağırlıklı park alanı tamamlandı. Bu alanda kapalı otopark alanı ile ilintili olacak şekilde, Antalya kentli hafızasında önemli yeri olan “Vatan Kahvesi”nin yeniden yaşatılması amacı ile aslına uygun olarak tekrar yapımı gerçekleştirildi. Proje kapsamında eski Büyükşehir Belediye hizmet alanındaki çalışmalarda da son aşamaya gelindi.

Dönem yapıları korunuyor

Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı içindeki alanı bir an önce Antalya’ya kazandırmak için yoğun bir çalışmanın içinde. Kent Müzesi Kompleksi Projesi kapsamında açık alandaki yeşillendirme, peyzaj ve yapısal zemin kaplama çalışmaları tamamlandı. Renkli peyzajı ve yürüyüş yolları ile kentin yeni yaşam alanı ortaya çıktı. Alan içerisinde tüm eski yapılar yıkıldı ancak dönem yapıları olan Eski Ziraat Evi ve İpek Böcekçiliği Merkezi işlevli yapılar korunarak Kent Müzesi fonksiyonlarına katkıda bulunacak birimler olarak tamirat-tadilat işleri yüzde 95 oranında tamamlandı. Yine bu alanda iki adet kafeterya binası yapıldı.

Alan dahilinde Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binası olarak da kullanılan tescilli bir yapı olan Eski Halkevi Binası’nın da proje kapsamında, aslına uygun olarak tadilatları yapılıyor. Kent hafızasında önemli bir yeri olan, Eski Halkevi binası ile bütünleşik Şehir Tiyatroları binası da esaslı bir tadilattan geçiriliyor. Şehir Tiyatroları’nın modern koşullarda perdelerini açması için halkın hizmetine sunulmak üzere inşaat çalışmalarına hızla devam ediliyor.