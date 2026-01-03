Kent esaret altında: Kar kalınlığı 2 metreyi aştı!

Sabah saatlerinde araçlarının başına gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarını bulabilmek için uzun süre karla mücadele etmek zorunda kaldı. Bitlis’te etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde 172 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karın ardından soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Bitlis’te, İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor, belediye ekipleri de cadde ve sokakları temizliyor. Bitlis’te bir haftadan beridir aralıklarla yağan kar nedeniyle araçlar, tek katlı evler yön ve iş yeri tabelaları adeta kara gömülürken, kar kalınlığı ise 2 metreye ulaştı.

Dün itibari ile duran kar yağışı sonrası araçlar kara gömülürken, vatandaşlar araçlarını bulmak için uzun uğraşlar verdi. Kar yağışı sonrası bazı vatandaşlar da araçlarını bulmak için uzun uğraşlar verdi. Vatandaşlardan Ecevit Sulukaya, aracını daha rahat bulabilmek için binanın pencerelerini baz aldığını belirterek, bıraktığı yerde aracını bulmak için uzun uğraşlar yaptı. Aracın plakasını açarak başkasının aracını açmamak için çalıştığını belirten Sulukaya şunları söyledi. "Bitlis’te çok kar yağdı. Bende aracımı rahat bulabilmek için binanın bir penceresine odakladım. Yaklaşık yarım saattir çalışıyorum. İnşallah başkasının aracını açmamışımdır. Plakasını açınca görecem" dedi.

Kent merkezinde kar kalınlığının 179 santimetre olduğu Bitlis’te, yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı. Kar yağışının bölgeyi terk ettiğini açıklayan Meteoroloji yetkililer, soğuk havaların etkili olacağını bildirdi. Buzlanma ve soğuk nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan yetkililer, eğimi fazla olan bölgelerde çığ riskinin bulunduğunu da hatırlatarak, bu tür bölgelerde yaşayanların dikkatli olmalarını istedi.