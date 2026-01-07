Kenger sakızı nedir? Doğal sakız nasıl yapılır aşamaları?

Kenger sakızı, doğada kendiliğinden yetişen ve ilkbahar aylarında toplanan Kenger (Gundelia tournefortii) bitkisinin özünden elde edilir. Yöresel olarak önemli bir yere sahip olan bu doğal sakız, bitkinin kök ve gövdesinden akan sütün donmasıyla oluşur. Katkısız ve tamamen doğal yapısı nedeniyle sıklıkla tercih edilen kenger sakızı, kendine has güzel kokusu ve özgün tadıyla bilinir.

Kenger, papatyagiller familyasına ait, 40–50 cm yüksekliğinde, tüylü, sütlü ve dikenli çok yıllık otsu bir bitkidir. Gövdeleri kalın ve az dallıdır. Türkiye'de özellikle Orta Doğu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi gibi sıcak iklimlerde yaygın olarak görülür. Halk arasında kengerin taze dalları soyularak çiğ olarak da tüketilir.

Kenger Sakızı Nasıl Yapılır?

Kenger sakızının yapımı, bitkinin öz suyunun toplanmasına dayanır. Bu süreçte, kenger bitkisinin kökü çapraz bir şekilde kesilir veya gövdesinde kesik açılır. Bu kesiklerden akan beyaz süte benzer sıvı, bir gün boyunca toprağa akmaya bırakılır. Akmaya devam eden bu sıvının donması sonucu kenger sakızı elde edilir. Bu yöntem, sakızın tamamen doğal ve katkısız olmasını sağlar.

Kenger Sakızının Özellikleri ve Yan Ürünleri

Elde edilen kenger sakızı, uzun ömürlü olmasıyla dikkat çeker; bir adet kenger sakızı ortalama bir ay kadar uzun süre çiğnenebilir. Kenger bitkisi sadece sakız yapımında değil, farklı ürünlerin elde edilmesinde de kullanılır. Özellikle Akdeniz bölgesinde, olgunlaşan kenger başları kavrulup öğütülerek kendine özgü bir tada sahip olan kenger kahvesi de yapılmaktadır. Bu yönüyle kenger, çok amaçlı kullanılan önemli bir doğal kaynaktır.