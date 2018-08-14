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Keneye karşı 'kene savar' lakaplı Beç Tavuğu!

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene ile mücadelede kullanılmak için üretilen "kene savar" lakaplı beç tavuğu, Samsun'da köylülere verildi

14 Ağustos 2018 Salı 10:51
Keneye karşı 'kene savar' lakaplı Beç Tavuğu!

DKMP 11. Bölge Müdürlüğünce Yozgat Keklik Üretim Merkezinden getirilen 800 beç tavuğu, Samsun'da kene vakalarının en çok görüldüğü ilçelerden Vezirköprü'de vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

DKMP 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda KKKA vakalarının yoğun olarak görüldüğü iç bölgelerde vatandaşlara evlerinin önünde beslemek şartı ile birer çift beç tavuğu verildiğini söyledi.

KKKA hastalığının kene kaynaklı, son yıllarda Türkiye'de artan viral bir hastalık olduğuna işaret eden Terzioğlu, "Keneler ilaçlara ve dış etkilere dirençli parazitler olduğundan bu hastalıkla mücadele son derece güçtür. Zaman zaman kenelerle mücadelede bilinçsiz ilaç kullanımı sonucu tabiatımız pestisitlerle kirlenmektedir. Biyolojik mücadele kapsamında yürütülen bilimsel çalışmalarda Afrika kökenli kanatlı hayvanlardan olan beç tavuğunun keneleri yiyerek sayılarını azalttığı tespit edilmiştir." dedi.

Beç tavuklarının yaşadıkları bölgelerde çok yoğun böcek toplayıcı işlevi görmeleri nedeniyle kene ile mücadelede kullanılmasına ilişkin tavsiyeleri ve bilgilendirmeleri dikkate aldıklarını aktaran Terzioğlu, şöyle devam etti:

"Bu maksatla Yozgat'ta 2010 yılından itibaren beç tavuğu üretimine başlanmıştır. Üretilen beç tavukları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının en çok görüldüğü illerdeki yerleşim alanlarında ücretsiz dağıtılmaktadır. Önceki yıllarda beç tavuğu dağıtımı yapılan yerleşim alanlarından alınan geri bildirimlerde kene popülasyonunda azalma görüldüğü bildirilmiştir. Bu doğrultuda bölge müdürlüğümüzce bu yıl 800 beç tavuğunun dağıtımı ücretsiz olarak yapılmıştır. 2012 yılından 2017 yılı sonuna kadar ise Amasya'da bin 200, Çorum'da 2 bin 750, Ordu'da 100, Samsun'da 300, Tokat'ta da 2 bin 300 beç tavuğunun dağıtımını ücretsiz olarak gerçekleştirdik."

DOĞAYA KEKLİK VE SÜLÜN SALINIYOR

Terzioğlu, bilinçsiz ve aşırı avlanma, yaşama ortamlarının bozulması, kontrolsüz ve aşırı zirai ilaç kullanımı nedeniyle tabiattaki sayılarında azalma görülen kanatlı av hayvanlarının üretimi ile tabii yaşam ortamlarına yerleştirme çalışmalarının da uzun yıllardır sürdürüldüğünü anlattı.

Bölge müdürlüğüne bağlı illerde doğaya keklik ve sülün de bırakıldığına dikkati çeken Terzioğlu, şunları kaydetti:

"2003 ila 2017 yılları arasında Amasya'da 5 bin 880 keklik, Çorum'da 13 bin sülün ve 8 bin 685 keklik, Ordu'da 8 bin sülün ve bin keklik, Samsun'da 47 bin 946 sülün ile 8 bin 400 keklik, Tokat'ta da 2 bin 750 keklik doğal yaşam ortamlarına bırakılmıştır. Bu yıl da Çorum'da bin keklik, Ordu'da bin keklik ve 2 bin sülün, Tokat’ta bin 500 keklik doğaya bırakılmıştır. Samsun'da ise 4 bin sülün doğaya salınacak. Tabiata salınan kanatlıların tutunabilmesi ve sayılarının artması için yöre halkının çalışmalara destek vermesi, salım yapılan sahalarda koruma faaliyetlerine yardımcı olmaları başarıya ulaşma adına büyük önem taşımaktadır."

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:51
  1. Tokat
  2. Ordu
  3. Çorum
  4. Amasya
  5. Yozgat
  6. Samsun
  7. Kene
  8. kene tehlikesi
  9. KKKA hastalığı
  10. beç tavuğu
  11. kene savar

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